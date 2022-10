¡Irá con todo el peso de la ley! ¿Quién es el famoso actor que despojó de sus ahorros a Alejandro Camacho?

El primer actor, Alejandro Camacho interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México por el delito de fraude contra el también actor Paco Rueda, a quien conoció durante la filmación de la cinta “Como si fuera la primera vez” en República Dominicana.

De acuerdo con Camacho, la situación se originó cuando el acusado invitó a Camacho a un negocio que le daría intereses rentables. Sin embargo, solo entregó la cantidad acordada una vez, antes del inicio de la pandemia.

Alejandro fue víctima de fraude

“Al principio me dio los intereses acordados… luego desapareció con el capital, desde hace 23 meses; casi dos años”, explicó Camacho, quien decidió iniciar la querella mediante el despacho Bufete Oléa y Asociados.

Según la publicación de TVyNovelas, Camacho ya inició contacto con Rueda, quien ya fue citado por las autoridades, por lo que al parecer se encuentra en disposición de llegar a un acuerdo con el villano de "Muchachitas".

Camacho comentó que Rueda podría tener la intención de pagar, pero cuando empezaron las negociaciones, nuevamente no volvió a dar la cara, por lo que la carpeta de investigación ya lleva tiempo integrándose.

Paco Rueda irá a juicio

La idea de dar a conocer el proceso penal que lleva la Fiscalía del Estado de México, es para evitar que otras personas caigan en las triquiñuelas de Rueda, ya que Camacho sospecha que él no es el único defraudado, pues seguramente existen más estafados

“Porque seguramente no soy el único del medio al que ha estafado este sujeto y si hacerlo público ayuda a que la gente se entere y no caiga en sus fraudes, creo que vale la pena. Por razones obvias, no puedo comentar mucho acerca de la denuncia para no entorpecer las investigaciones, pero tenemos todos los elementos para dar con este estafador y quiero que se sepa quién es él”, insistió Camacho.

¿Quién es Paco Rueda?

Paco Rueda es un actor mexicano de 28 años que comenzó su carrera en cine como extra en la película colombiana “El colombian dream” (2005). Después continuó haciendo pequeños papeles en películas como “Después de Lucía” (2012), hasta 2018 cuando su carrera comenzó a despegar con la obra de teatro "La sociedad de los poetas muertos" que se estrenó casi a la par de su participación en las series “La casa de las flores”, dirigida por Manolo Caro, y la comedia familiar “Ya veremos”.

En 2019 participó en las cintas "Un papá pirata"; "La boda de mi mejor amigo" y "Como si fuera la primera vez", donde compartió créditos con Camacho, pero su carrera quedó estancada luego de la pandemia.

