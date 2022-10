Estos son los mejores memes del noveno episodio de “La Casa del Dragón”

House of the Dragon o “casa de dragones” viene subiendo la temperatura capitulo tras capitulo. Es que la suela de Game of Thrones comenzó muy liviana y parecía que no llegaba a enamorar a todos los fanáticos. De todas formas, en el penúltimo capitula de la primera temporada han dejado sin aliento a más de uno y generando miles de memes.

A tan solo un episodio del final de esta esta gran serie de HBO, las cartas ya están echadas tras la muerte del Rey Viserys. Su esposa y reina Alicent (Olivia Cooke) y su padre Otto Hightower (Rhys Ifans) deciden mantener la noticia sobre el deceso del rey en secreto y así poder mantener a los aliados cerca y a los traidores callados por siempre.

Meme House of the Dragon. Fuente: Twitter.

Sin embargo, no todos los miembros del consejo están alineados con los Hightower, ya que Lord Lyman Beesbury (Bill Paterson), el Maestro de la moneda, no está de acuerdo con la decisión tomada por la reina y sus aliados. No obstante, Beesbury termina siendo silenciado y es ahí donde House of the Dragon se comenzó a poner buena.

Al bien estilo HBO muy Game of thrones, con extorsiones, fetiches y amenazas de por medio, Aegon termina siendo coronado rey de los Siete Reinos. Mientras la multitud vitorea al nuevo rey, la princesa Rhaenys (Eve Best) irrumpe en la coronación montando su dragón y causando terror a todos a su alrededor y dejando sin alientos a los fanáticos.

Meme House of the Dragon. Fuente: Twitter.

Aunque la mayor parte del episodio de House of the Dragon tuvo momentos de mucha tensión y dramatismo, fue esta última aparición de Rhaenys junto a su dragón lo que acaparó la mayor cantidad de las reacciones de los fanáticos en las redes sociales. A continuación repasamos los mejores memes que dejó el último capítulo.