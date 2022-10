La contundente frase de Lucía Méndez a los dichos de Laura Zapata

La reconocida actriz Laura Zapata, salió a declarar que le resultó complicado trabajar con la actriz de 67 años Lucía Méndez, porque al parecer tendrían algunas diferencias en cuanto a sus actitudes. La intérprete de la telenovela “Cuidado con el ángel”, no le habrían gustado los comportamientos de la artista.

Es que Lucía Méndez habría tenido actitudes de diva, provocadoras y confrontativas con algunos de sus compañeros de trabajo en el reality “Siempre reinas”, por lo tanto Laura salió a la defensiva de sus colegas y afronto a la artista. Este show de televisión consiste en adentrarse en la vida de las reinas del entretenimiento.

Laura Zapata hermosa. Fuente: Instagram laurazapataoficial.

Luego de las diferencias que manifestaron las reinas, Lucía Méndez salió al cruce y comentó: "Me puse muy firme en no aceptar lo que no quería grabar, no quería hacer y, posteriormente, ya se volvió en una bronca con Laura [Zapata]", comentó la actriz.

También, agregó: "Ya terminó el reality, ya pasó. Es parte verdad, parte estrategia, porque también los realities deben tener estrategias y esto se volcó fuera del reality. ¿Qué puedo decir? Estoy muy feliz, muy contenta, llena de trabajo". "Ya terminó y ya terminó", finalizó Lucía.

Reality "Siempre reinas". Fuente: Instagram: laura zapataoficial

Por último, cabe destacar que según los dichos de Laura Zapata que se encargó de hacer público, al parecer serían un motivo para no volver a llamar a la reconocida cantante Lucía Méndez a participar de la segunda temporada del reality “Siempre Reinas”. Pero Lucía no piensa lo mismo e incluso la directora de la producción mencionó que las famosas no fueron elegidas al azar sino porque existía algo en común entre ellas, como amistad y que fueran conocidas.