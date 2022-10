La segunda temporada de "Big Shot" se enfocará en tocar temas de depresión

En 2020 hubo siete mil 896 suicidios en México, siendo más frecuente entre hombres y jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Siendo la adolescencia una etapa clave para el desarrollo de la vida de los individuos, el actor John Stamos considera que es importante tocar temas como la depresión, la falta de personalidad o los problemas para socializar en la ficción.

Stamos encabeza el elenco de “Big Shot”, una serie dirigida a este sector de la población en donde da vida al entrenador de basquetbol “Marvyn Korn”, quien en la primera temporada fue castigado por su explosivo carácter y terminó dirigiendo a las alumnas de una secundaria femenil, donde las jóvenes tenían este tipo de conflictos. Para esta nueva entrega, los problemas fuera y dentro de la cancha continuarán, sobre todo cuando la escuela abra las puertas también para estudiantes varones.

Pese a que seguirán los temas existenciales entre el elenco juvenil, conformado por Nell Verlaque, Sophia Mitri Schloss, Tiana Le, Monique Green y Tisha Custodio, por citar algunas, también ofrecerá varios momentos de comedia y risa, desde el primer episodio, ya que es una producción para toda la familia.

Sobre la evolución que tiene el entrenador “Korn” en esta temporada, señaló que aprendió mucho de la vida de las adolescentes y lo seguirá haciendo, lo cual le permitió también ser un mejor padre, ya que no estaba tan presente y sabe que muchos padres se identificarán con esa relación que tiene con “Emma” (Mitri), su hija.

“Hay cosas realmente buenas entre padre e hija. Y es diferente a los otros programas que he hecho, porque trabajaba con niñas más pequeñas, y ahora es una adolescente y es un juego totalmente diferente”, detalló.

El actor tiene 40 años en el mundo del entretenimiento, saltó a la fama por su trabajo en “Tres por tres”. Durante todo este tiempo ha visto la evolución tecnológica y pese a la gran oferta que hoy hay con las plataformas digitales, considera que hay gustos para todos.

“Sí, es difícil saber qué ver. Es difícil, pero sabes -rise above the fray (por encima de la lucha) - ¿verdad? Siempre he creído que si lo haces lo mejor posible y simplemente haces un gran programa y lo dejas en manos del universo, porque es todo lo que puedes hacer. Hay muchas opciones ahí fuera, pero si quieres ver buena televisión y conoces a tu familia y quieres ver algo con tus hijos. Entonces Big Shot es el gran lugar para estar bien”, finalizó.