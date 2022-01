Conoce el grado de estudio de la hija de Chayanne

Chayanne es tal vez uno de los artistas latinos más queridos en todo el mundo. Ha vendido alrededor de 40 millones de álbumes en distintos países y ha obtenido una gran cantidad de reconocimientos y galardones por su inmensa trayectoria.

Respecto a su familia, el cantante está casado con Marilisa Maronesse y tiene dos hijos: Lorenzo, de 24 años, e Isadora Figueroa, de 21. Ambos tienen una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, pero quien más se destaca es la joven Isadora, quien ha demostrado en varias ocasiones haber heredado los dotes musicales de su padre.

La joven Isadora tiene miles de seguires en sus redes sociales. Fuente: instagram @isadorafigueroa

Grado de estudios de Isadora Figueroa

La hija del famoso cantante ha decidido seguir los pasos de su padre. En la actualidad, luego de completar sus estudios secundarios, se encuentra instruyéndose en el mundo de la música.

En su cuenta de instagram ha compartido numerosas sesiones de música donde se la puede ver tocando algún instrumento y mostrando su hermosa voz.

Durante la cuarentena por la pandemia de covid-19 la joven grabó varios covers de reconocidas canciones y las compartió en sus redes sociales. De inmediato las vistas de sus videos se fueron de órbita y no faltaron comentarios de halago hacia la hija del gran Chayanne. El video más popular en este aspecto fue ‘Let it be’, cover de The Beatles. "A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón: la música", escribió Isadora en uno de sus posteos.

Con más de 420mil seguidores y un visible talento, la joven Isadora ya es una promesa de la música ¿Seguirá el camino de su padre?