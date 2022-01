El antes y después de las Kardashian-Jenner; así han cambiado las hermanas con el paso de los años

La familia Kardashian-Jenner es una de las más famosas a nivel mundial y tras hacer sus respectivas fortunas, todas han dado mucho de que hablar, ya sea por los escándalos detrás de su vida amorosa y por sus enormes lujos e incluso por su apariencia física. Y es que las hermanas han cambiado mucho con el paso de los años.

Es por ello que en repetidas ocasiones han sido criticadas al imponer estándares de belleza imposibles con cuerpos perfectos tras haberse realizado varios "arreglos", así como por abusar de los filtros y del Photoshop tanto para las fotos que comparten en redes sociales como para las que forman parte de campañas publicitarias de sus respectivas marcas.

Y aunque incluso antes de sus operaciones eran hermosas, todas las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner, se han realizado algunas intervenciones para lucir rostros más finos, cinturas extremadamente pequeñas con glúteos perfectos, por poner un ejemplo y ellas mismas lo han confesado.

Es por ello que cuando se filtra alguna fotografía no autorizada por las estrellas de "Keeping Up with the Kardashians", programa que estuvo al aire desde el 2006 hasta el 2021, surge la molestia y crítica constante del público, quien destaca que las millonarias lucían mejor "al natural".

Pero para que lo juzgues por ti mismo, te compartimos el antes y el después del clan Kardashian-Jenner.

Kourtney Kardashian

Según los fans de la socialité, es la que menos ha cambiado con el paso de los años ya que su silueta sigue siendo la misma aunque más torneada, pues quienes siguen de cerca la vida de Kourtney sabrá que es muy comprometida con el deporte y que además es amante del yoga.

Antes y después de Kourtney. (Foto: Especial)

Kim Kardashian

La superestrella de toda la familia es Kim, quien actualmente es madre de cuatro hijos, y que a sus 41 años luce más perfecta que nunca. Por supuesto, es una de las hermanas que más ha sido acusada de someterse a cirugías, entre ellas una corrección en la nariz.

Pues cuando en el 2006 comenzaba a abrirse paso en el mundo de los famosos, al ser amiga y asistente personal de Paris Hilton, Kim Kardashian no tenía la perfilada nariz con la que se conoce hoy en día. Asimismo, los expertos destacan que la ex esposa de Ye, se ha inyectado botox en la frente y en los pómulos.

Antes y después de Kim. (Foto: Especial)

Khloé Kardashian

La miembro de la Kardashians que más ha sufrido ataques por su radical cambio físico con el paso de los años es Khloé. quien ahora tiene una cintura de infarto y unos glúteos que se convirtieron en la envidia de todos. A pesar de ello, su retoque más notorio es en el rostro.

Y aunque el mundo entero jura que se ha realizado más de una operación en la cara, el año pasado confesó durante la reunión familiar que se realizó tras el último episodio de "Keeping Up with the Kardashians" que sólo se realizó una rinoplastia. "Todo el mundo dice 'Dios mío, ha tenido su tercer trasplante de cara', pero sólo me he operado la nariz", dijo.

Sin embargo, afirmó que se ha aplicado otros productos inyectables de los que no dio demasiados detalles y de los que sólo indico que no se trata del botox, pues llegó a responder "muy mal" al medicamento.

Evolución de Khloé Kardashian. (Foto: @WenddyHernandez)

Kendall Jenner

La modelo también ha sido objeto de críticas, pues el público la vio crecer desde que era una niña, ya que cuando inició el programa de la familia, Kendall Jenner sólo tenía 12 años.

Y aunque nadie puede negar que es una de las mujeres más guapas del mundo del entretenimiento, la mayor de las Jenner también se ha realizado algunos retoques en el rostro, aunque a diferencia de sus hermanas, ha optado por lucir una figura alta y esbelta.

Por ahora se sabe que la celebridad se realizó retoques en los labios para que se vieran un poco más gruesos, así mismo intervino su rostro con relleno en los pómulos.

Antes y después de Kendall. (Foto: Especial)

Kylie Jenner

La menor de la familia también sufrió un cambio radical con el que incluso se han despertado teorías que afirman que la "verdadera" Kylie Jenner fue sustituida por una actriz, ya que presuntamente los cambios resultarían imposibles. Sin embargo, hay que recordar que su rostro se hizo mundialmente famoso desde que tenía 10 años.

Incluso su doctor, Simon Ourian, reveló hace unos años que Kylie se rellenó en más de una ocasión los labios luego de una inseguridad que surgió en su adolescencia con uno de sus ex novios. "Un chico me dijo: 'Dios mío, besas tan bien, pero tienes los labios tan pequeños', o algo así. Y desde entonces me sentí... 'inbesable'", detalló la mamá de Stormi.

Por otro lado, el doctor afirmó que otras "mejoras" de la también empresaria se encuentran en los ojos, en el mentón y pómulos, además de la nariz. Todos y cada uno de ellos, ideales para adelgazar el rostro.

Antes y después de Kylie. (Foto: Especial)

SIGUE LEYENDO

Dinastía Kardashian: Asesinan a Angie Kukaswki, ex gerente comercial de la famosa familia, así reaccionaron

Inés Gómez Mont le copió a Kris Jenner COSTOSO outfit Chanel

Khloé Kardashian destrozada: Tristan Thompson acepta infidelidad; tiene un hijo con su amante