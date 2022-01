Andrea Meza, ex Miss Universo, demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

No hay dudas que desprenderse de lo que uno más se encariña es de lo más difícil y eso le debe haber ocurrido a la bella Andrea Meza, que tuvo que entregar la corona de Miss Universo el pasado fin de año. Además siendo que fue la reina con menos tiempo de reinado, lo cual es un poco más doloroso por no poder disfrutar el tiempo como otras ex soberanas.

Meza, nacida en Chihuahua, además de ser la ex soberana de belleza, es licenciada en ingeniería informática y es activista, enfocada en los derechos de las mujeres, la concientización del VIH. También es certificada como maquillista, modelo y es la embajadora oficial de turismo de su ciudad natal. No hay por donde decir que no tiene ganado su reconocimiento mundial.

La heredera al trono, que fue coronada por la misma Andrea Meza en el acto que se dio en Israel, fue la Miss India, de 21 años, Harnaaz Sandhu, que se dedica al modelaje. Sandhu es la reina numero 70va del concurso de belleza más popular del mundo.

Andrea Meza desde el Mar Rojo. Fuente: Instagram Andrea Meza

Tras entregar el reinado, Andrea Meza, de 27 años y ahora ex Miss Universo, se ha convertido en una nueva corresponsal de Telemundo. Ofertas no le faltan para seguir apareciendo en las pantallas más conocidas del mundo y mostrar sus talentos. En esta nueva etapa de su vida, cambió la corona por el micrófono. “Estoy muy agradecida por las oportunidades que la vida me presenta y muy emocionada de empezar esta nueva etapa en mi vida profesional con mi familia de Telemundo”, dijo Meza en un comunicado.

El 'detrás de cámara' de la sesión de fotos en el Mar Rojo. Fuente: Instagram Andrea Meza

Hace medio día, Meza posteó en su Instagram, tres fotos donde muestra lo bien que la pasa en las playas del mundo. Y así se lo hicieron saber también sus seguidores, que cuando ella la pasa bien, ellos disfrutan también.