Gomita revela que recibió cabezazos y patadas por parte de su padre | VIDEO

Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, denunció dentro del programa “De primera mano” de Gustavo Adolfo Infante, que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su propio padre, al grado de ser golpeada brutalmente por su progenitor.

La modelo e influencer señaló que tuvo que pedir una orden de restricción para que su padre no se acercará a ella, ya que fue víctima de violencia por parte de él y no sólo ella, también su mamá, sin embargo, aclaró que las restricciones solo las está buscando ella, ya que su familia es otro tenor y cada quien toma las decisiones sobre su futuro.

“Me agarró de los hombros y me daba de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas y no lo he dicho abiertamente porque me detenía para no lastimar a mi familia”.