Así fue el pasado oscuro de Melissa Hart, actriz que protagonizó la serie "Sabrina, la bruja adolescente"

Melissa Joan Hart, actriz, es recordada por protagonizar la serie “Sabrina, la bruja adolescente”, la cual se transmitió de septiembre de 1996 a abril del 2003. El primer capítulo que emitió la cadena estadounidense ABC fue visto por más de 17 millones de personas. La serie mostraba la vida del personaje llamado Sabrina Spellman, quien al cumplir 16 años descubre que tiene poderes.

Cuando la originaria de Smithtown, Nueva York, interpretó a Sabrina tenía 20 años, le significó ser una estrella reconocida en la industria. Entre las razones por las que concluye la serie, indicó uno de los creadores, fue por la falta de profesionalismo de la actriz.

Su carrera comenzó a los cuatro años al participar en comerciales y a los 10 años fue parte de Christmas Snow, ya que su mamá era gerente de talento.

Posteriormente, se enfocó en continuar con sus estudios y retomó su carrera a principios de la década de los 90, participó en Clarissa te explica todo y Melissa & Joey.

La serie se emitió de 1996 al 2003 (Foto: Especial)

Melissa contó en su libro autobiográfico Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life sobre las fiestas privadas a las que asistió y los encuentros con hombre poderosos fueron recurrentes durante su juventud.

Fue una etapa en la que salió casi todas las noches, además, consumía alcohol y drogas. En ocasiones, tenían de modificar el inicio de las grabaciones de Sabrina para que Melissa pudiera reponerse.

La actriz también fue parte de la Mansión Playboy, al respecto, relató : “Me gustaba cuando salía a bailar, y tomar mucho champagne”, además, de que consumió marihuana, éxtasis, hongos, etcétera. Dicha situación la llevó a participar en sesiones fotográficas sin estar en condiciones, por ejemplo, no recuerda cuando le tomaron las imágenes de la portada de Maxim de octubre de 1999.

“Estaba rodeada de malas influencias. Yo no disfrutaba de consumir drogas, pero era un poco tímida y con eso me desinhibía, necesitaba poder encajar en ese mundo”, contó para la revista Life & Style.

La actriz pudo alejarse de dicho mundo luego de conocer al músico Mark Wilkerso, con quien se casó en julio de 2003, en Italia y tiene tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

