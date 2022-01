¡Huyen de Venga la Alegría! Así justificó Penélope Menchaca su renuncia al matutino; se va a a triunfar a Turquía

Fue este martes cuando se dio a conocer que la querida conductora Penélope Menchaca había renunciado a seguir al frente en "Venga la Alegría" ya que decidió relevar a Vanessa Claudio al frente de programa "El Poder del Amor", el cual conducía en Turquía, sin embargo, hasta ahora se desconocían las fuertes razones que la llevaron a tomar esta determinante decisión.

Hasta el momento Penélope Menchaca, recordada por su trabajo al frente de "12 corazones" y "Enamorándonos", no ha salido al paso para calmar la polémica que se generó en torno al tema de su repentina salida del matutino de TV Azteca y fue Vanessa Claudio quien aseguró que renunció con la finalidad de estar al frente de la segunda temporada del reality turco, y también para estar más cerca de su hija, quien vive en Italia.

A su regreso a México, Vanessa Claudio concedió una entrevista para el programa de radio "Todo Para la Mujer", conducido por Maxine Woodside, en donde adelantó que Menchaca será quien la supla en la conducción de "El Poder del Amor", luego que ella se incorporará como la nueva conductora del exitoso programa "Al Extremo", de la televisora del Ajusco.

¿Por qué renunció Penélope Menchaca a "VLA"?

La popular conductora de "Venga la Alegría", Penélope Menchaca, saldrá de TV Azteca para iniciar una nueva aventura laboral en una televisora de Turquía en donde se convertirá en la presentadora del programa "El Poder del Amor", el cual está próximo a estrenar su segunda temporada.

Cabe recordar que desde que comenzó este 2022 no se le ha visto en alguna de las transmisiones de "Venga la Alegría", por lo que se ha de encontrar alistando todos sus trámites para mudarse a trabajar en el extranjero, y hasta ahora ni Penélope Menchaca ni la producción de "VLA" habían confirmado la salida de la conductora.

''Al reality le fue increíble, de hecho ahora va a estar Penélope Menchaca, yo renuncié por ciertas razones personales'', declaró Vanessa Claudio durante una entrevista en el programa "Todo Para la Mujer" y de acuerdo con sus declaraciones Penélope habría aceptado el proyecto para así estar más cerca de su hija, quien vive en Italia.

''Penélope Menchaca se va a quedar, de hecho me alegra mucho porque pues Penélope tenía una situación personal, con su hija en Italia y eso le permite a ella estar más cerca de su hija sin necesidad de hacer un viaje tan largo, así que le dije, ‘mira, pues al final del día todo se acomoda’ y me alegró muchísimo, igual le dije ‘llámame para darte algunos tips y que no te pase lo mismo que a mí''', destacó la conductora puertorriqueña.

El reality turco "El Poder del Amor" funciona con un formato parecido al de "Big Brother": cuenta con18 parejas, originarias de diferentes países, las cuales se dividen en nueve grupos que pasan algunos días en casas separadas. Sin embargo, dentro de sus dinámicas, cada semana eligen a un favorito y también se despide a un concursante de la casa.

SIGUE LEYENDO:

VLA: Querida conductora se va de TV Azteca; este es el nuevo proyecto que tendrá en el extranjero

Penélope Menchaca: Muebles de diseñador y perfecta decoración, así es la mansión de la conductora

Vanessa Claudio regresa a la TV para el programa “Al Extremo”