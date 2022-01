Esta es la humilde casa en el cerro de Juliantla donde creció Joan Sebastian: FOTO

Joan Sebastian trascendió dentro de la historia como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, pues desde que lanzó su primer disco en 1975 obtuvo un éxito inesperado debido a su peculiar sentido del humor, energía y destacadas letras.

Debido a su pasión externada en a música, Joan Sebastian conquistó de manera repentina millones de corazones a través de sus movidas melodías y poéticas composiciones, mismas que más tarde le harían merecer el apodo de "El Poeta del Pueblo".

Joan Sebastian, una leyenda en la música mexicana

Recordemos que el cantautor mexicano Joan Sebastian murió un 13 de julio de 2015, a los 64 años en su rancho debido a que padecía cáncer en los huesos, pero a pesar de su partida, recordamos el legado del famoso intérprete de "Tatuajes", quien sigue presente en cada una de sus canciones.

A pesar de su inmensurable éxito y tan conocidas canciones, no todo se sabía sobre el cantante, entre estos misterios se encuentra su pasado, pues Joan Sebastian no siempre se dedicó a cantar y no siempre estuvo frente a los reflectores, de hecho, todo lo contrario, pues se sabe que el famoso cantante que estuvo casado con Maribel Guardia creció en un entorno humilde.

Joan Sebastian y la humilde casa en la que creció

José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan Sebastian, nació en Juliantla, Guerrero; sin embargo, a muy temprana edad se mudó a Estados Unidos con la intención de buscar una vida mejor, sin siquiera imaginar que se convertiría en un cantante famoso.

Fue precisamente en el país vecino en donde Joan Sebastian consiguió diversos empleos para sustentarse, y vivía en Chicago cuando grabó su primer disco, ciudad donde se ganaba la vida como vendedor de autos y hacía comerciales para radio.

Es precisamente este uno de los motivos que lo llevarían a ser un artistas humilde y siempre agradecido con el éxito que le habrían brindado sus millones de fans, además de que vale la pena destacar que "El poeta del pueblo" jamás olvidó sus orígenes y siempre recordaba el pueblo donde nación, en Juliantla, Guerrero.

Es precisamente bajo este panorama que ha llamado la atención la difusión de las fotografías de cómo luce la humilde casita en la que el cantante creció, esto en un cerro de Juliantla.

La casa donde nació el famoso cantante de que de hecho escribió la canción "Juliantla" permanece intacta debido a que así lo solicitó Joan.

