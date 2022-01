Eugenio Derbez trabajó de limpiaparabrisas y mesero para mantener a Aislinn

Eugenio Derbez estuvo en La Entrevista con Yordi Rosado, en la cual confesó que su infancia y adolescencia fueron atípicas, pues en lugar de salir a festejar con chicos de su edad, solía quedarse en casa con sus padres.

Esto, comentó, lo llevó a tener su primera experiencia sexual con Gabriela Michel hasta la mayoría de edad y a visitar un antro como parte de su trabajo en la serie Cachún cachún ra ra!.

Su papá le llevaba 45 años de ventaja y nunca le hablaba de sexo, por lo que su mamá tuvo que hacerlo, pero no tuvo forma de explicarle bien las cosas, ya que usaba muchos eufemismos.

Esto ocasionó que el protagonista de No se aceptan devoluciones terminara por buscar en una maceta la semilla que su mamá aseguró había sido depositada por su padre para que él llegara al mundo.

Destacó que su primera novia la tuvo a los 15 años de edad, pero siempre se negó a tener intimidad con cualquiera de sus parejas hasta la mayoría de edad, debido a que hacía caso al consejo de la señora Silvia, quien le dijo que tener relaciones sexuales con una mujer podía arruinarle la vida a ella.

"Ninguna de mis novias me ha llamado para agradecerme que no les desgraciara la vida", dijo.

Durante la charla, Eugenio contó que cuando conoció a Gabriela Michel ella era divorciada, por lo que no tenía ningún reparo con su condición.

Contó que su primera vez fue un desastre, debido a su inexperiencia. La confianza que tenía en su mamá lo hizo acatar sus recomendaciones, por muy irracionales que fueran. Una de ellas la siguió practicando hasta los 30 años edad.

Por tal motivo, cuando tenía junta con directivos, estaba cerca un estreno o simplemente vivía un momento estresante, seguía este consejo. Años después, cuando le preguntó a su madre sobre esta técnica, ella le dijo que se refería a que lo hiciera cuando tuviera el libido alto.

El actor de Coda aseguró que decidió ese tener una vida tranquila para hacerle compañía a su madre, Silvia Derbez, quien solía ocuparse de las labores que había en su casa, de atender a su marido y además ser una de las actrices más reconocidas en el espectáculo.

"No tuve una infancia normal; no tomaba, nunca fume, no me iba a fiestas", dijo.