"Terminó una etapa maravillosa": Anette Cuburu, ¿se va de VLA?; así fue su salida de famoso programa

Los seguidores de la televisora del Ajusco quedaron sorprendidos después de enterarse que una de las conductoras más guapas ya no formará parte del elenco del programa Al Extremo, una de las transmisiones con mayor éxito en los últimos años.

En plena transmisión en vivo, compañeros e integrantes de producción tuvieron un emotivo momento para despedirse de la talentosa presentadora de televisión, quien deja un hueco prácticamente imposible de llenar dentro de la transmisión.

Durante la transmisión del pasado viernes 21 de enero, el programa Al Extremo tuvo un espectacular detalle al recordar los mejores momentos de Anette Cuburu como su conductora pues a partir del próximo lunes dejará su lugar vacante.

Entre risas y lágrimas, la también conductora de Venga La Alegría agradeció todo el apoyo que le brindaron sus compañeros e integrantes de la producción durante el tiempo que estuvo trabajando con ellos.

Uriel Estrada, conductor de Al Extremo, destacó el profesionalismo de Anette Cuburu durante todo este tiempo, pues confesó que es muy entregada en todos los proyectos que encabeza dentro de la televisora del Ajusco.

El momento cubre en la transmisión llegó cuando "La Güera", como se le conoce popularmente a la conductora, presentó a Vanessa Claudio como la nueva conductora de Al Extremo. La joven modelo agradeció la oportunidad y se mostró entusiasmada por su regreso a México.

Después de que se hiciera oficial su salida de Al Extremo, Anette Cuburu compartió un emotivo mensaje para despedirse de la transmisión y de los millones de seguidores que no se pierden ningún detalle del programa.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la modelo se mostró triste por el fin de su etapa en Al Extremo, pero aseguró que se llevó un gran aprendizaje y siempre estarán dentro de su corazón.

Además, Anette Cuburu agradeció el apoyo que le brindó la producción y el público durante este tiempo. Posteriormente enlistó los nombres de los productores y ejecutivos que la respaldaron durante todo este tiempo.

"Terminó para mi una etapa maravillosa, de aprendizaje, de partirme en mil de agrandar mi corazón con tanto cariño. No me queda más que agradecer, eso jamás se me olvida. Una parte de mi corazón siempre será Al Extremo", escribió.