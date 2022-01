Erika Buenfil preocupa por su aspecto tras superar el Covid-19: VIDEO

Luego de varios días luchando contra el Covid-19, Erika Buenfil reapareció en sus redes y confirmó que ya se encuentra libre de este virus, sin embargo, la querida actriz y estrella de TikTok causó preocupación entre sus miles de seguidores debido a su apariencia física, la cual, es consecuencia de los estragos de esta enfermedad.

Fue a través de diferentes historias compartidas en su perfil de Instagram donde “La Reina del TikTok” confirmó que su última prueba de Covid-19 ya salió negativa y también reveló que la pasó muy mal durante su asilamiento pues experimento todo tipo de síntomas

“Hola, ¿cómo están? Yo aquí saliendo adelante, mi prueba de antígenos ya salió negativa, gracias a Dios. He tenido todo tipo de síntomas, días buenos, días malos, días regulares, pero hoy me sentí muy bien, voy a salir a que me dé un poquito el sol, ya necesito activar más mi vida porque también te cansas mucho de estar en reposo, duele la espalda, duele el cuello, pero pues así tienes que estar”, señaló la bella actriz de 58 años en sus historias de Instagram.

En otro momento de su mensaje, Erika Buenfil aprovechó para enviarle un mensaje de aliento a todas las personas que se encuentran librando esta enfermedad, además, ella misma habló de su apariencia física y señaló que no se había tomado el tiempo de arreglarse en los últimos días debido a que no se sentía de la mejor manera y detalló que fue esta misma razón por lo que se había ausentado de sus redes.

“A todas los que tienen Covid-19 o que están pasando por este proceso les deseo que se recuperan pronto, que no se desesperan, todo va a pasar, está horrible, pero todo va a pasar. No me había conectado porque no me había arreglado, he andado bien fea, hoy me hice una colita de caballo, pero pues ya, voy a regresar a mis actividades normales, poquito a poco, sin abusar, pero voy a estar bien”, señaló la querida influencer.

Para finalizar su mensaje, Erika Buenfil se tomó el tiempo para agradecer a todas las personas que la estuvieron apoyando y asistiendo durante el tiempo que estuvo luchando contra el Covid-19.

“Gracias a todos los que me han dado apoyo, tengo amigos y gente querida que han estado súper al pendiente de mí y pues muchas gracias porque está bien feo y lo que uno quiere a veces es platicar y que te escuchen porque son síntomas que uno a veces no conoce y es cuando entra uno en las dudas, pero ya estoy bien, hoy me siento muy bien gracias a Dios”, finalizó Erika Buenfil, quien no reveló cuál es el estado de salud de su hijo Nicolás pues fue ella misma quien confirmó hace unos días que ambos habían dado positivo al virus.

