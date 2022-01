Comparan a Eva Luna con la exnovia de Camilo; ¿Son idénticas?

El matrimonio de Evaluna y Camilo se considera uno de los más estables en medio del espectáculo, sin embargo, un video en TikTok causó controversia por sacar a la luz un episodio en la vida romántica del cantante colombiano que involucra a la hija de Ricardo Montaner.

TikTok se ha convertido en la red social favorita con historias que han generado debate entre los internautas, como la más reciente en la que se revela el gran parecido que tiene Evaluna con una exnovia de Camilo, lo que desató teorías entre los fans.

En las imágenes se puede ver a Gabriela Andrade, la exnovia de Camilo y con quien se contraría en una relación cuando conoció a la hija del cantante Ricardo Montaner, tal y como él mismo lo reveló en un video donde habla de cómo conoció a Evaluna.

Gabriela Andrade, exnovia de Camilo. Foto: Instagram @gabyandradev26

En las fotografías se puede ver el impactante parecido que comparten, algo que desató controversia pues algunos aseguran que se trata de una evidencia de que Camilo no superó a su expareja.

Comparación desata debate

Evaluna y Camilo se conocieron durante un evento en el que fueron contratados, ambos tenían pareja y no mostraron interés el uno por el otro. Un año más tarde, la actriz contactó al cantante en Twitter y éste le confesó lo que sentía por ella.

Luego de platicar un tiempo a distancia decidieron encontrarse y fue durante una reunión con sus amigos que Camilo decidió preguntarle si quería ser su novia. Luego de algunos años de noviazgo, en 2018 la pareja se comprometió.

En TikTok los comentarios no se hicieron esperar sobre el parecido de la exnovia de Camilo y Evaluna, algunos señalaron que el cantante no habría olvidado a su expareja. “¿Y si las canciones de verdad no son para evaluna y es para su ex?”, “Ahora todo tiene sentido por eso Camilo esta muy “enamorado” de Eva Luna” y “Ahora entiendo todo, es obsesión”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque algunos los defendieron e insistieron en que se dejaron de lado esas teorías, pues Gabriela Andrade está casada actualmente y formó una familia al igual que Camilo y Evaluna, quienes esperan a su primer hijo.

