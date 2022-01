Martha Julia vs Ingrid Coronado: ¿quién luce mejor el traje de baño ideal para mujeres de más de 40 años?

La conductora Ingrid Coronado se ha convertido en una de las reinas de los looks de traje de baño en las redes sociales, pero ahora parece que llegó su competencia, pues la actriz Martha Julia presumió recientemente un bikini ideal para mujeres de más de 40 años con el que se lució mejor que nunca.

Coronado, de 47 años, inició su carrera como cantante, siendo miembro del grupo musical "Garibaldi", en el que conoció a su expareja Charly López, con quien recientemente se vio envuelta en una polémica por una denuncia que puso en de este y del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Mientras que Martha, originaria de Culiacán, Sinaloa, tiene 48 años y al igual que Ingrid debutó en el mundo del espectáculo en los años 90, cuando interpretó a a Consuelo, la amante de Huicho Domínguez (Carlos Bonavides), en el "El premio mayor" (1995). Uno de sus últimos proyectos fue el melodrama "Diseñando tu amor", que se estrenó en 2021.

Martha Julia conquista las redes en coqueto bikini

Fue hace sólo unos días cuando la actriz, que ha participado en decenas de telenovelas, conquistó las redes sociales al presumir un coqueto look en traje de baño de dos piezas, el cual encantó a sus miles de fanáticos por tratarse de un look ideal para las mujeres que como ella pasan de los 40 años.

Así se lució la actriz desde Instagram. Foto: Especial

Martha, quien fuera pareja del actor Gabriel Soto hace más de 15 años, presumió con mucho estilo, desde playas de Acapulco, el atuendo que sin duda encantó a todos, pues la momento ha recibido cientos de comentarios y más de 15 mil "me gusta" por parte de sus fans.

"Mucha gente va a querer decirte cómo vivir, con quien andar, que estudiar, donde trabajar, etc. Siempre decide TU, no importa si te equivocas, no importa si más adelante te arrepientes; decide TÚ y sé FELIZ. TU eliges hacia dónde y TÚ decides hasta cuándo, porque tú camino es un asunto exclusivamente TUYO", escribió la actriz para acompañar las fotografías.

En las imágenes, que también compartió en su cuenta oficial de Twitter, se le ve presumiendo un bikini con diseño de panty alta, la cual está decorada por un lazo, lo cual es perfecto para disimular la zona del abdomen, además, su top lleva un decorado de olanes en un hombro, ideal para llevar la atención a esa parte del cuerpo.

Martha Julia conquistó con su coqueto atuendo. Foto: Especial

Ingrid Coronado luce los mejores looks de playa

Pero sin duda ha sido Ingrid Coronado quien se ha posicionado en las redes como una de las famosas que presume los mejores looks en traje de baño y sensuales bikinis, como lo ha dejado ver una gran cantidad de veces en sus redes sociales, principalmente Instagram.

El 2021 fue un gran años para que Coronado conquistara con sus atuendos, pues lució bikinis que sin duda son ideales para las mujeres que como ella buscan lucir menos piel, sin dejar de verse muy chic, modernas y juveniles.

Asís se luce la conductora en redes. Foto: Especial

