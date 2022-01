Carlos Bremer revela el futuro de Luis Miguel; ¿se termina la carrera del "Sol de México"?

El empresario Carlos Bremer es uno de los empresarios responsables del rescate económico de Luis Miguel, junto con Miguel Alemán Magnani. Ambos colaboraron con la producción de la serie biográfica, misma por la que el cantante habría cobrado cerca de 35 millones de dólares, de acuerdo con Showbizz Daily.

En días recientes, se ha corrido el rumor de que el intérprete de "Por debajo de la mesa" se encuentra de nueva cuenta en bancarrota, ya que ha desvanecido todo su dinero en fiestas. Al mismo tiempo, atraviesa por un mal estado de salud después de que una caída lo llevó a ser sometido a una cirugía.

Sin embargo, el regiomontano Carlos Bremer señaló durante una entrevista para el programa Ventaneando que Luis Miguel se encuentra bien, con finanzas sanas, ya que ha podido cubrir sus deudas de manera satisfactoria. Por si fuera poco, se dice listo para retomar su carrera como cantante.

Lo aconseja para regresar a los escenarios

"Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto que no me importan sus problemas, siempre hay que estar para apoyarlo. Él aprovechó la oportunidad y limpió todos sus errores, quedó muy bien con todo el mundo. Le cumplió sus adeudos a todo el mundo y volvió a darnos la emoción de tenerlo como el grande que es", fueron las palabras del empresario.

Bremer resaltó que Luis Miguel se encontraba tan mal que no podía ni siquiera ya cantar, por lo que su círculo cercano de amigos le hizo ver que tenía una nueva oportunidad de recuperarse y regresar a los escenarios, lo que si duda podría ser uno de los regresos del espectáculo.

"No podía cantar porque tiene un problema de un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución. Lo necesitábamos arriba en el escenario, donde es grande y puede hacer mil cosas. Se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América", remató Bremer.

SEGUIR LEYENDO:

Luis Miguel enloquece a sus fans con misterioso VIDEO, ¿regresa "El Sol" este 2022?

Luisito Rey hacía que sus amigos tuvieran encuentros íntimos con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel | VIDEO