Netflix: Adam Sandler y la película que no te va a hacer reír; está llena de drama y suspenso | TRÁILER

Este 9 de septiembre uno de los actores consentidos de Hollywood está de manteles largos, pues celebra su cumpleaños número 55, estamos hablando nada menos que de Adam Sandler, nacido en la ciudad de Nueva York en 1966. A través de sus películas se ha dejado ver que creció en una familia judía, sin embargo, es su trabajo, sobre todo en la comedia lo que lo ha acercado a millones de personas y también lo que lo lleva a ser un millonario como pocos, pues a pesar de su éxito es común verlo con atuendos muy sencillos y relajados.

Su debut lo hizo en 1989 en la cinta Going Overboard y desde ese día lo éxitos en taquilla, que no en la crítica, no han dejado de seguir al actor con títulos como Grown Ups, Click, 50 First Dates, Spanglish, Just Go with It, Jack and Jill, entre otras, todas ellas reafirmándole como un intérprete de comedia.

Aunque, en su larga lista cinematográfica se incluye un título que lo aleja del cliché y esta disponible a través de Netflix, la plataforma de streaming favorita de los mexicanos. Uncut Gems o "Diamantes en bruto" como se le conoció en el país, es una cinta de 2019 y que desde que se lee la sinopsis hace pensar que no es Sandler quien la protagoniza, pues está calificada como "drama y suspenso".

Algunos críticos la catalogaron como la mejor cinta en la historia del también músico, incluso el National Board of Review la consideró entre las 10 mejores producciones de 2019.

¿De qué trata "Diamantes en bruto"?

Es la historia de un joyero adinerado que tiene negocios entre turbulentos y atrevidos que lo dejan al límite de ganar millones o perderlo todo de un tajo. Esta vez se enfrenta ante uno de los mayores riesgos de su vida, pero todo eso lo debe sortear entre el bienestar de su familia y evitar a sus adversarios.

La cinta está dirigida por los hermanos Josh y Benny Safdie y la producción quedó a cargo de Martin Scorsese.

Así que si te sientes fanático del trabajo Adam Sandler no tienes pretexto para perderte "su mejor película", aquí vamos a dejar el tráiler.