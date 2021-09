¿Mauricio Islas podría quedarse sin nada? Esto dijo el actor sobre un posible embargo

Luego de una serie de rumores sobre un posible embargo, el actor Mauricio Islas explicó sobre la situación legal en que se encuentra una demanda que inició hace más de 10 años y que supuestamente habría perdido.

Durante una entrevista para el programa de televisión Ventaneando, el participante de MasterChef Celebrity dijo que por ahora no es algo que le quite el sueño, pues el juzgado no le ha notificado nada.

“Me estoy ocupando, cuando suceden estas cosas hacen que tú te pongas a hablar y exhibir, enseñan sus cartas... mis cartas las sabrán en su momento en el juzgado”, dijo el actor, quien aclaró que no ha perdido ninguna de sus propiedades.

Mostrándose relajado ante las dudas sobre su situación económica y legal, Islas confesó que en caso de que la nota de la revista fuera cierta, esta resolución legal no sería la definitiva.

“Te soy honesto, ni estoy molesto, ni estoy preocupado, cuando conoces el tema de juzgados y abogados, no es algo que te quite el sueño, me lo está diciendo la revista, no me lo está diciendo un juez y todavía después de eso vienen los amparos y una gran cantidad de cosas en un proceso legal”, expuso.

La respuesta de Islas llegó después de que una publicación dijo que el actor deberá saldar la deuda o le embargarían sus bienes, pues supuestamente se había negado a pagar ante el tribunal por una falta total de liquidez.

Ante este escenario, la publicación aparentemente realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad donde encontraron una a nombre del artista, la cual había sido embargada y puesta en garantía para ser subastada y liquidar el adeudo.