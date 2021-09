Lily Collins se casó en secreto y compartió FOTOS INÉDITAS de su boda; mira aquí su vestido

Este martes, Lily Collins reveló a través de sus redes sociales que se casó con el director de cine Charlie McDowell el pasado sábado 4 de septiembre en una ceremonia realizada en Dunton Hot Springs, Colorado, en un hotel de lujo en medio del bosque.

En septiembre pasado, la protagonista de Emily in Paris anunció su compromiso con su ahora esposo Charlie McDowell; sin embargo, ninguno de los había compartido detalles sobre cuándo llegarían al altar, por lo que la noticia fue toda una sorpresa para sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Lily Collins publicó una serie de fotos muy románticas con mensajes en los que asegura sentirse más feliz que nunca y que lo que comenzó como un cuento de hadas, finalmente se convirtió en realidad.

Por su parte, el novio también compartió su sentir, escribiendo que se casó con la persona más generosa, considerada y hermosa; además, que la hija del legendario cantante y baterista Phil Collins ha iluminado su vida en medio de tiempos de incertidumbre, por lo que está feliz de compartir esta aventura con ella.

Crédito: @lilycollins

Te podría interesar: Lily Collins revela que interpretará a Polly Pocket en live-action | FOTO

Un vestido especial

En las fotos de su boda, se puede ver que Collins lució un vestido tradicional blanco de encaje, con manga larga, capa y cuello alto, con una caída en corte de sirena del diseñador Ralph Lauren, y para completar su ‘look’ eligió un maquillaje discreto, casual, prácticamente natural y un peinado recogido.

Y aunque hasta el momento no hay más detalles acerca de su boda, la protagonista de Emily in Paris no oculta su emoción por estar felizmente casada.

Crédito: @charliemcdowell

Recibe felicitaciones

Rápidamente, las publicaciones realizadas por los novios comenzaron a llenarse de felicitaciones por parte de fans y amigos como la extenista María Sharapova, Eiza González y Reese Whitherspoon, quienes no tardaron en expresar su emoción y mandar buenos deseos.

Ambos se encuentran trabajando en una serie de proyectos cinematográficos como Windfall, la cual rodaron juntos y se estrenará en 2022, además de Gilded Rage, la cual se encuentra en preproducción.