Andrea Escalona pide a Laura Bozzo dar la cara ante sus problemas legales

Laura Bozzo continúa en medio de la polémica después de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) dio luz verde a una orden de aprehensión en su contra ante los problemas que la peruana tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hasta el momento, se desconoce el paradero de la conductora.

Muchos famosos han aprovechado para hablar del tema de la conductora. Algunos se han pronunciado a favor, pero otros arremetieron en contra de la peruana. Los rumores señalan que la productora del programa Hoy, Andrea Doria, habría ayudado a Bozzo para esconderse de la ley.

Pide dar la cara

Ante esto, Andrea Escalona, ofreció una entrevista para el programa Chisme no like en donde afirmó desconocer el paradero de la presentadora y que su familia no ha tenido nada que ver con que este evadiendo a la justicia. Sin embargo, le ofreció ayuda legal con sus abogados.

Escalona también aprovechó la emisión del programa Hoy para exhortar a Laura Bozzo a dar la cara ante las autoridades correspondientes y de esta manera resolver los problemas legales que tiene con el SAT.

Le ofrece ayuda

"La invito a dar la cara frente a la autoridad, porque es la mejor manera de solucionarlo. Espero que sus abogados sean unos fregonazos", fueron las palabras de Escalona para Bozzo, quien, hasta el momento, no ha emitido ningún mensaje.

Sim embargo, Chisme no like también difundió una serie de imágenes en donde se puede ver a una persona muy parecida a Laura Bozzo en un restaurante de Acapulco, en compañía de otras mujeres.