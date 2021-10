Paty Chapoy "corre" a Daniel Bisogno del programa y después se ausenta ¿Qué está pasando en Ventaneando?

Los espectadores que diariamente disfrutan del programa Ventaneando, transmitido por TV Azteca se han preguntado qué pasó entre la conductora titular de la emisión, Pati Chapoy y otro de los comunicadores más conocidos del equipo, Daniel Bisogno.

Fue en el programa del martes 28 de septiembre cuando Pati “corrió” a Daniel Bisogno durante el desarrollo del programa, después del minuto 50 se puede escuchar como la periodista le dice a su compañero: “Daniel, que te vayas a trabajar ándale... adiós".

Después de comentar una nota sobre el nuevo romance de Laura León, Daniel hizo caso a la petición de Chapoy y se despidió de sus compañeros para después salir del foro, cumpliendo la indicación de su jefa.

Daniel Bisogno no comentó a donde iría, ni cuál era la encomienda establecida por Pati Chapoy o por la producción de Ventaneando, solo explicó a los otros conductores que se iba, que no lo tomaran a mal y sobre todo que no se sintieran desamparados.

Te puede interesar: Pati CHAPOY acusa a querido conductor de 'VENTANEANDO' de negarse a hacer prueba COVID: "No soy su mamá"

Ventaneando sin Chapoy

Otra de las preocupaciones de los fans del programa de espectáculos es la desaparición de la titular, pues Pati Chapoy ni el miércoles, ni el jueves se presentó como diariamente a hablar de los famosos.

Pati Chapoy es la jefa de espectáculos en TV Azteca desde hace más de 20 años, por lo que su salida repentina se nota no solo en el programa que conduce, sino en los fans que preguntan por ella.

Por ahora y hasta que regrese, los encargados de ofrecer la información serán el querido de todos, Pedrito Sola, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez.

Ventaneando

Desde 1996, Pati Chapoy y otras figuras de la televisión mexicana se han encargado de ofrecerle al público información basada en investigación periodística sobre figuras públicas, cantantes, actores y cualquier famoso.

Ventaneando es uno de los programas de espectáculos que más audiencia tiene y que ha permanecido en la barra de programación de la televisora del Ajusco desde su inicio.