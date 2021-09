Michelle Salas sufre la FIESTA de sus vecinos ¿Llamó a la POLICÍA?: VIDEO

Es viernes por la noche y sólo deseas descansar. La semana ha sido extenuante, has estado de un lado para otro y no tienes ganas de salir, sólo llegar a casa, ver tu cama y olvidarte del mundo en la comodidad de tus sábanas y el silencio de tu habitación. Todo suena perfecto, hasta que tu oído divisa que, no tan lejos, hay alguien con la fiesta a tope y el ruido parece no parará en toda la madrugada.

Esta es la breve historia de lo que le sucedió a Michelle Salas. Así lo confesó hace poco la influencer y socialité mexicana, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. Luego de un día complejo y con el único ánimo de descansar, tuvo que padecer la fiesta que sus vecinos organizaron.

¿Cómo reaccionó Michelle?

Michelle Salas sufre ruidosa fiesta de sus vecinos

"Después de un súper largo día", así comenzó Michelle Salas su storie mientras estaba tumbada en el sofá y contaba con la única compañía de su mascota.

Visiblemente fatigada, la joven demostró que necesitaba descansar y dormir con la paz y tranquilidad que le pudiera brindar el sigilo de la noche. Para su mala fortuna, sus vecinos del edificio de a lado, ubicados a unos pocos metros de su balcón, tenían otros planes y en esos no la incluían a ella o a mantener su tranquilidad.

¿Llamará a la policía?

Con la sola intención de descansar y dormir, no le quedó de otra que echar un vistazo a la fiesta de sus vecinos y percatarse que eran varias personas. Según lo que ella alcanzó a ver, eran algo así como 20, aunque se escuchaba como si fueran 100, dijo.

Así fue como la misma Michelle Salas definió la reunión que se sucedía en ese momento. Con un paneo a los ventanales del departamento de enfrente, se logró ver que había varias personas cenando y conversando alegremente en ese lugar, con un ruido considerable que, para mala fortuna de la socialité, parece no se callarían pronto.

"Parecen que están en una fiesta de 100 personas y son como 20", indicó Salas, al tiempo que finalizó su storie con una divertida y reveladora amenaza: