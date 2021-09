CHAYANNE confesó cómo le gustan las MUJERES en el amor y otras cositas: VIDEO

Han pasado 25 años desde ese momento y pareciera que Chayanne sigue siendo ese joven de 28 años que rompe los esquemas de cualquier fanática que grita al verlo pasar. Con el mismo carisma y caballerosidad que hasta el día de hoy impera en su forma de ver la vida, el cantante puertorriqueño aprovechó una especial entrevista en 1996 para confesar cómo le gustan las mujeres en todos los aspectos de la vida.

Ilusionado por amar y ser amado, sincero al expresar cómo vive su sexualidad con una pareja y qué facetas de la intimidad le hacen sentir más cómodo, el cantante boricua expresó todo eso y más durante la entrevista que brindó a Verónica Castro en el programa nocturno 'La Tocada', de 1996.

Aquella fue la segunda ocasión que Chayanne y Verónica se plantaban uno frente al otro para una plática de amigos, con confidencias y mucha química.

¿Cómo le gustan las mujeres a Chayanne?

Al ser cuestionado por Castro sobre qué representaba la mujer en su vida, Chayanne no dudó en señalar lo que sentía en ese momento de su vida, con 28 años de edad y el momento profesional que lo tenía encumbrado en la música pop latinoamericana.

"La mujer para mí representa lo más maravilloso de la vida. Tengo mi madre, mi hermana y un ser especial", indicó el cantante.

Al abundar en qué prefería de ellas, dijo "me gusta que sean combinadas, a la antigua y modernas. Me gusta que la mujer se deje querer, que sea femenina, que sepa estar en el momento dónde esté. Que no tenga una máscara por caer bien o aparentar, que venga natural y se recibirá natural", precisó sobre el tipo de mujer que robaba sus suspiros.

Chayanne y la expresión de su intimidad

Con toda la sinceridad que siempre ha mostrado, Chayanne confesó también qué pensaba de la sexualidad femenina y lo que influía en él para crear un lazo.

"Digo de respeto entre juego y serio. Pero el sexo no es un tabú, la demostración más grande de amor con alguien es querer tener sexo con esa persona, pero no a lo bestia, es poco a poco, luego tener un detalle, dar una rosa", indicó. Y añadió: "El amor lo tomo como la vida me lo dé. Que nazca y te dejas llevar, que sea natural, esa es la mejor manera de recibir el amor".

En ese año 1996, Chayanne aún no hacía pública la relación que tenía con su ahora esposa, misma de la que ha derivado una sólida familia. Por ello, en ese momento explicaba que tenia mucho trabajo, se la pasaba de gira en gira por varios países y sólo le quedaba tiempo para trabajar, crecer y tener contacto a distancia por teléfono con amor, pasión y apertura, pero tenía que crecer en lo laboral.

Eso sí, desde ese momento soñaba con ser padre ya que creía en la familia.

Un amigo que daría la vida por los suyos

Para rematar ese segmento, Chayanne expresó qué pensaba de la amistad, con base en su infancia, y qué era capaz de hacer por una amistad sincera.

"Soy buen amigo de mis amigos. No exijo nada, no exijo que me llamen ni nada, pero que cuando me necesites, me lo digas. No tuve muchos amigos porque en la escuela tuve tutora y en el grupo (Los Chicos) sí los tuve pero fue poco porque me fui".

Para Chayanne la amistad es recordar todos esos momentos pasados con una persona, porque "yo soy amigo de que viene una bala y yo pongo el pecho para que me de a mí, pero tengo pocos amigos así", precisó.

Antes de rematar el segmento, el cantante confesó que le divierte la tranquilidad, la playa, la música e ir a restaurante a cenar. De igual forma, señaló a su padre, su abuelo y las personas mayores como seres admirables que le enseñaron mucho desde niño.

Aquí las palabras de Chayanne con Verónica Castro.