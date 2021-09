HBO Max tiene el mejor thriller israelí para ver este fin de semana

Si aún no sabes que ver este fin de semana, HBO Max cuenta con un amplio y variado catálogo, desde series y películas de drama, ciencia ficción, terror, hasta grandes thrillers psicológicos que no te puedes perder.

En esta plataforma podrás encontrar la segunda temporada de "Stargirl", "Selena + Chef", y la tercera temporada de "Doom Patrol", así como "Secretos de un matrimonio" (Scenes from a Marriage), la cual está inspirada en la miniserie homónima de Ingmar Bergman, quien es recordado por grandes filmes como "Fresas salvajes", "Persona" y "El séptimo sello". Fue dirigida por Hagai Levi, quien también cuenta con otras exitosas series como "En terapia", "The Affair" y "Our Boys".

También cuenta con películas basadas en reconocidos personajes como Colette: Liberación y Pasión, basada en la vida de la escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette. La cinta fue recientemente añadida a su catálogo, y es protagonizada por Keira Knightley. Además, fue dirigida por el británico Wash Westmoreland, quien también ha realizado filmes como Siempre Alice, La música del terremoto y Gay Republicans. Fue escrita por Westmoreland y Richard Glatzer, y se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 2018. Sin embargo, si lo que te gusta son los thrillers, puedes darle la oportunidad a Possession.

¿De qué trata?

Es una serie dirigida por Shachar Magen. La historia se desarrolla en Israel y Francia. Todo iniciará en la boda de Natalie, una joven francesa que será acusada de haber asesinado a su marido, quien aparece muerto nada más y nada menos que en la pista de baile tras un apagón.

Esto sorprenderá a todos los invitados y comenzará la búsqueda del culpable. Natalie se dice inocente; sin embargo al no lograr recordar lo ocurrido, el estado francés envía a Karim, un diplomático serio y escéptico, quien la ayudará a descubrir toda la verdad.