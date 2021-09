"Ella tiene su estilo": el día que Daniela Romo tuvo que llenar los zapatos de Verónica Castro y así respondió el público

Entre 1980 y 1981, Daniela Romo se embarcó en el enorme reto de suplir a Verónica Castro y Talina Fernández como conductora de "Noche a noche", uno de los programas de televisión más queridos de la época

La cantante de apenas 20 años se abría paso por el espectáculo con gran éxito. Su frescura y entusiasmo generaba grandes expectativas para el programa, mientras, fuera del set, las comparaciones no paraban. "Me siento nerviosa, nerviosísima. Creo que es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida", comentaba Romo en una entrevista con Televisa.

Aunque la estrella reconoció el talento de sus antecesoras al dirigir el programa, negó el tema fuera capaz de afectar su participación. "Creo que las tres somos bastante distintas, diferentes, cada quien tiene su estilo y yo voy a inventar un estilo nuevo. Era increíble el estilo de Verónica, era increíble el estilo de Talina y ahora a ver que pasa conmigo. Voy a inventar un nuevo estilo y espero que a todo el mundo le guste", señaló con su representativa sonrisa.

Daniela Romo tomó su conducción en "Noche a noche" como uno de los pasos más grandes de su carrera, impulsado por las personas que confiaron en ella y se mantuvieron a su alrededor. "Tengo que responderles a todos, porque al mismo tiempo, así me respondo a mí misma y no me fallo y no les fallo".

Durante los programas, Romo entrevistaba, conducía y presentaba musicales al interior del programa. Incluso, una vez que Talina Fernández cedió el lugar a la cantante, se montó un sketch en el que Daniela y su antecesora simulaban ser presentadoras de noticias.