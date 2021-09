Por borracho y grosero: así echaron a Nicolas Cage de un restaurante en Las Vegas

Un lujoso restaurante en Las Vegas echó a Nicolas Cage después de protagonizar una pelea con los miembros del personal. El video del incidente se han hecho viral, pues muestra al actor de Hollywood borracho y con un muy mal aspecto.

En las imágenes recuperadas por The Sun, se puede ver al protagonista de '60 segundos' sentado en una sala en estado de ebriedad y sin calcetines, mientras dice cosas incoherentes. Después fue escolado fuera de Lawry's Prime Rib, un negocio cerca de la avenida principal.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 13 de septiembre, cuando el actor de 57 años visitó el lugar vistiendo pantalones con estampado de leopardo, una camiseta negra y unas sandalias. De hecho su apariencia descuidada hizo que los testigos lo confundieran con un vagabundo.

"Estábamos en ese bar en Lawry's cuando notamos lo que al principio pensamos que era un vagabundo completamente borracho y ruidoso. Para nuestra sorpresa, resultó ser Nicolas Cage. Estaba completamente destrozado y se estaba peleando un poco con el personal," dijo un testigo a Daily Mail.

De acuerdo a uno de los asistentes, el ganador del Oscar por su interpretación de un alcohólico en Leaving Las Vegas, había estado bebiendo whisky y tequila antes de la pelea con el staff de dicho restaurante.

Este embarazoso hecho ocurre tres meses después de la muerte de su madre Joy Vogelsang en mayo, quien falleció a la edad de 85 años, y el inicio de su quinto matrimonio con Riko Shibata, de 26 años, el cual se hizo en marzo.

Nicolas Cage arma un escándalo al pedir una licencia de matrimonio

Esta no es la primera vez que Nicolas Cage protagoniza un escándalo como este, pues en 2019, acudió a la Oficina de Licencias de Matrimonio de la Corte del Condado de Clark en el centro de Las Vegas, para solicitar una licencia de matrimonio, un documento que se exigen las autoridades estadounidenses.

En el lugar, el actor tuvo un comportamiento extraño y le gritó a los asistentes y a su ahora exesposa Erika Koike, quien lo acompañaba. Algunas personas que presenciaron el incidente afirmaron que Cage estaba 'muy fuera de lugar' y 'probablemente estaba borracho'.

"No lo voy a hacer", gritó él, al referirse al hecho de firmar la licencia matrimonial, mientras que su pareja le contestó "Bebé, yo no te he pedido que lo hagas". Además, constantemente decía que ella se quería llevar todo su dinero y que su ex era un drogadicto.