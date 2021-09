Querida conductora recuerda entre lágrimas el aniversario luctuoso de su hija en "Sale el Sol" | VIDEO

Después de una larga carrera en TV Azteca y su paso por Televisa, Rocío Sánchez Azuara recordó uno de los peores momentos de su vida, ya que hace dos años perdería a su hija, quien había luchado por 20 años contra lupus eritematoso. Durante la noticia se notó devastada por recordar el día que se despidió de su pequeña.

La conductora que pasaría 20 años en TV Azteca, lugar donde tuvo programas como “Cosas de la vida” aprovechó su participación en “Sale el Sol”, matutino de Imagen TV, y sus redes sociales para recordar el segundo aniversario luctuoso de su hija con mucha nostalgia y cariño.

En el mensaje comentó que sabe que Daniela está con ella en cada momento, no solo presente en los colibrís, sino también en otras formas todos los días, por lo que está agradecida de contar con un ángel en el cielo que la acompaña y la guía en cada paso que da.

“Lo difícil es no saberla físicamente, sí saberla conmigo espiritualmente porque está en cada instante de mi vida, haciéndose presente de todas las formas posibles, no solamente a través de los colibrís, hay muchas formas en las que Daniela se manifiesta todos los días y yo lo agradezco”, dijo la conducta con un nudo en la garganta.

Lo más difícil para Rocío

La conducta expresó que lo más complicado es no poder tenerla a su lado, ya que es lo único que la hace sufrir, el no poder tenerla física en cada momento de su vida. “Lo único que es muy difícil para mí es no poder verla porque físicamente no puedo y es el único trabajo que me cuesta bastante, es un dolor que estará ahí todo el tiempo”.

Durante el mensaje dejó claro que es un ser común y corriente, por lo que tiene altibajos, ya que algunos días le gana el llanto y la desesperación, pero sabe que es normal, ya que la parte más difícil en esta vida es despedirse de sus seres queridos, más tratándose de los hijos.

Donar es importante

Antes de terminar con su mensaje para Daniela, le recordó a la gente lo importante que es apoyar la lucha contra esta enfermedad, ya que es muy costosa y no tiene cura. Sánchez contó un poco su vivencia en este proceso, mismo donde contó un poco sobre su experiencia con el caso de su hija.

“Daniela vivió 20 años bajo circunstancias ya al final muy críticas y lo único que podemos hacer es buscar paliativos y sumar sí, porque los medicamentes son costosísimos y encima muchos de ellos casi los están quitando del mercado, más en pandemia”, expresó.