Maribel Guardia revela cuál es su comida favorita; ¿no lo vas a creer? | FOTO

Maribel Guardia es una de las mujeres más bonitas de la televisión mexicana, pero sobre todo es un claro ejemplo de constancia, ya que a sus 62 años luce una figura espectacular, misma que podría ser envidiada por cualquiera. Pero en esta ocasión vamos a hablar de su comida favorita, misma que para sorpresa de muchos no es nada light.

La actriz y cantante está muy activa en sus redes sociales, donde le gusta compartir momentos importantes de su día a día, así como dar algunos consejos de moda o invitar a sus fans a hacer ejercicio, esto al subir fotos de ella en el gym; pero en esta ocasión aprovechó sus cuentas oficiales para confesar cuál es su comida favorita, misma que no es tan saludable como la gente creería.

En una imagen compartida en Instagram, la costarricense le enseñó a sus seguidores el placer que le da el comer unos tallarines con salsa, así como lo leyeron, este platillo es el que más le gusta. En la publicación dejó claro que es un platillo con muchas calorías.

El mensaje para los fans

En la publicación aparecen Cecilia Galiano y Maribel con un bocado de tallarines que se sale de su boca, eso sí las dos se ven muy contentas comiendo algo que saben no es muy sano, pero que puede ser delicioso para muchos. “Alguien tiene #hambre? Mi #amiga #linda @ceci_galliano y yo los invitamos a comer #spaguetti. Besos con calorías”, escribió en la publicación.

A pesar de contar con una comida poco saludable como su favorita, Maribel Guardia mantiene esa gran figura a sus 62 años gracias a sus rutinas de ejercicio y a que, hasta donde se sabe, no le gustan los excesos, es decir que seguramente no come tan seguido este delicioso platillo que le puede sacar una sonrisa cada vez que lo come.