Flor Silvestre tenía fuertes problemas con su hermana "La Prieta Linda", era por CELOS y ésta es la historia

El gremio artístico se ha estremecido este martes 21 de septiembre, luego de que se ha reportado la lamentable noticia de la muerte de Enriqueta "Queta" Jiménez, mejor conocida como "La prieta linda".

Vale la pena recordar que fue apenas el pasado 4 de julio de este año que la famosa cantante festejó sus 88 años de edad, una fecha que fue celebrada a lo grande debido a que es reconocida como una de las grandes representantes de la canción ranchera en la época del Cine de Oro.

Vale la pena recordar que Queta Jiménez grabó con letras doradas su nombre en la historia del cine y la música tradicional.

En el gremio de la música, "La prieta linda" participó en más de 30 películas mexicanas, además de programas musicales de radio y televisión, y grabó más de 50 discos.

Y es precisamente bajo la lamentable noticia de su fallecimiento que ahora todo tipo de noticias y detalles respecto a la vida de “La prieta linda'' han salido a la luz.

Tal es el caso de una fuerte declaración de Queta Jiménez que fue vuelta a reproducir en Ventaneando, esto debido a que data de una entrevista realizada en el año 2016 luego de la muerte de Juan Gabriel, quien fue un íntimo amigo de “La prieta linda''.

Y fue precisamente a través del programa de espectáculos conducido por la periodista Pati Chapoy, que esta entrevista volvió a ser reproducida y ha llamado la atención que Jiménez contó una de las historias más íntimas de su vida, y está refiere a su relación con su hermana Flor Silvestre.

"La prieta linda" era hermana de Flor Silvestre. Foto: Especial

A pesar de que ambas hermanas tenían un talento indiscutible que la Sonia, también hubieron diferencias que la separaron, algo que lamentó la prieta linda, quien aseguró esta era la primera vez que narraba la historia de una de un duro episodio en su vida en el que se separó de su hermana.

Fue luego de que el reportero de Ventaneando, quien estaba realizando la entrevista a la señora Queta Jiménez, le preguntara a “La prieta linda” que si se frecuentaba con su hermana Flor Silvestre; al respecto, Queta Jiménez aseguró que era triste pero que no se frecuentaba con su hermana.

Fue precisamente luego de esta pregunta que la famosa que falleció a los 88 años de edad narró que en su juventud tuvo una especie de ruptura en la relación con su hermana Flor, esto incentivado principalmente por los chismes de las personas.

En suma, narró que todos estos rumores que las distanciaron comenzaron a surgir luego de que la carrera de Flor fuera en ascenso, y debido a sus compromisos laborales, quien fuera la esposa de Antonio Aguilar tenía que hacer giras y se iba de México, lapsos en los que “La prieta linda” cuidaba de sus cinco hijos, entre ellos Antonio Aguilar Junior y Pepe Aguilar.

—¿Con Flor se frecuenta?

—Con nadie,hubo un tiempo que estuvimos disgustadas, por chismes, inventaron cosas porque cuando ella salía de México y yo me quedaba a cuidar a sus niños, la gente cuando me veía con los niños y el papá empezaron a murmurar porque Flor se iba por meses, nunca quise, esta es la primera vez que hablo de esto … Ella de pronto pensó ‘porque cuando el rió suena es porque agua lleva’, yo le contestaba si quieres brincar el río no salgas de tu casa… Ella tiene cinco hijos de cinco marinos, yo tres de un sólo marido.