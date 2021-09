Festival Internacional de Cine de Guanajuato: Ernesto Herrera recibe homenaje póstumo

Con una emotiva ceremonia en San Miguel Allende, se rindió un homenaje a Ernesto Herrera, cofundador del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, quien falleció en febrero pasado víctima de COVID-19, en la ceremonia inaugural de la sede.

Sarah Hoch, su esposa y directora del GIFF (por sus siglas en inglés), recibió la Cruz de plata, como reconocimiento a la trayectoria del diseñador, creativo, escenógrafo y director, quien dejó un basto legado y una gran cantidad de amigos en el sector cultural.

“Esta cruz fue diseñada por Ernesto y muchas otras cosas que hay en el festival, fue una sorpresa y la agradezco”, comentó la productora al terminar el homenaje de la sede de San Miguel en su edición número 24.

Foto: Especial

Futuro del GIFF

Hoch espera regresar el próximo año con un aforo al cien por ciento para celebrar los 25 años del festival, tras dos años con la capacidad limitada por la pandemia y porque ahora entiende que todo en la vida es efímero y no sabe qué más habrá.

“Habíamos acordado con Ernesto hacer solo 25 ediciones como pareja, porque el tenía otros planes se esteba dedicando mucho a la agencia. Ahora no sé, recuerdo que en 11 ya decía que no haría más, pero no sé. La muerte de Ernesto y que yo también estuve mal, me dejó pensando cómo lo vamos a dejar, porque de un día a otro ya no estás, queremos dejar el festival seguro con una participación privada y fundado por si algo me pasa, siga”, explicó Hoch.

La directora reconoció que a lo largo de este tiempo la gente ha adoptado este evento como propio en todas las sedes, además de que jamás han recibido línea de ningún gobierno y han podido presentar todo tipo de historias, situación que la llena de orgullo y espera así continúen.

Noche de fuego, Película inaugural

La cinta con la que el GIFF regresó a San Miguel de Allende, luego de que el año pasado por la pandemia no se realizó en dicho lugar, fue “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo. La gala contó con la presencia de las protagonistas Mayra Batalla y Marya Membreño, así como de la autora del libro “Ladydi”, en la que fue inspirada la historia, Jennifer Clement.

dhfm