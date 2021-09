Netflix: 3 películas con Keanu Reeves, que no son Matrix; en una sale con Diego Luna

Uno de los actores más queridos del cine de Hollywood es sin duda Keanu Reeves, que este 2 de septiembre cumple 57 años y que sin duda alguna es recordado por su participación en la saga Matrix, sin embargo, no es lo único en su largo recorrido por las películas, ya que el intérprete nacido en Beirut, comenzó su carrera en la década de los 80.

De entre sus primeros pasos en la actuación está un comercial de la empresa Coca-Cola, cuando apenas era un adolescente, su primer papel importante fue en 1986 en la cinta River's Edge, no obstante, fue hasta 1999 con la casi entrada del nuevo milenio que se le dio la oportunidad de aparecer en The Matrix, cinta que lo llevó a lo más alto de la esfera y le abrió los caminos de la "crema y nata" de la industria en Estados Unidos.

De tal modo llegarían éxitos como Constantine (2005), John Wick (2014, 2017 y 2019), entre otras. Así que si lo que quieres es celebrar a este fundamental no tienes más que tomar el aparato reproductor que más te guste e iniciar su sesión de Netflix, pues la plataforma ofrece tres cintas, además de The Matrix, que quizá nos has visto y ya va siendo el momento.

47 Ronin: La leyenda del samurái

Película de 2013 que está basada en la leyenda japonesa los leales 47 ronin, en la que se cuenta la historia de 47 guerreros samurái, quienes deciden vengar la muerte de su amo, lo que los lleva a asesinar a un señor de la época y ofrecer su muerte a su amo, una vez cometido el hecho, ellos se entregan a las autoridades que los condenan a muerte, uno de estos valientes, en la cinta, es Reeves, quien además de todo carga con el estigma de ser un mestizo.

Réplicas

Se trata de una producción de 2018, en la que el festejado de hoy hace el papel de Will Foster, un científico que está a cargo de un proyecto que trata de transferir la mente de un humano a un androide, sin embargo, su suerte cambia y es que su familia muere en un accidente, lo que lo lleva a tratar de hacer que su experimento resulte, pero con los miembros de su familia a los que no quiere perder.

Jeffrey Nachmanoff es el director y también participan personajes de la talla de Alice Eve y Thomas Middleditch.

Amores Caníbales

The Bad Batch es su título original en inglés, se trata de una película de 2016 que es original de la plataforma y que tiene un reparto que además de Keanu, brilla el nombre de Jason Momoa, Suki Waterhouse, Diego Luna y Jim Carrey.

Es una historia post apocalíptica, en la que una joven desprotegida vaga por el desierto, Texas, que en la cinta ya no es parte de EUA, ella ha perdido una pierna y un brazo, situación que la tiene llena de enojo, en su camino se topa con líder e una tribu de caníbales, quien está en búsqueda de su hija que ha sido secuestrada. Por el viaje, que dicho sea de paso está lleno de drogas, las cosas no son del todo afortunadas.

Es una película bastante compleja, ideal para ver sin distracción. Se debe destacar que fue seleccionada para competir por el León de Oro en el Festival de Venecia.