Abogados de Héctor "N" piden que Sergio Mayer comparezca ante FGR

Luego de que se informara que los abogados de Héctor “N” interpusieron oficialmente una denuncia en contra del exdiputado federal, Sergio Mayer, por tráfico de influencias, la defensa del actor solicitó que el exGaribaldi se presente ante la Fiscalía General de la República.

Asimismo, el equipo legal de Héctor "N" informó que llegarán hasta las últimas instancias para que Mayer responda por sus actos.

Además, los abogados de Héctor afirmaron que Sergio tendrá que enfrentar a la justicia como cualquier persona.

“Ahora que el señor Sergio Mayer ya no cuenta con este fuero federal, ya se puede proceder como cualquier otro ciudadano. Él debe de entender que cuando está dentro del cargo a partir de que protesta el cargo hasta que se acaban su función él es un servidor público, todo lo que haga en ese momento es como servidor público, no puede decir con este saco soy servidor público, me lo quito, y ya no soy”.