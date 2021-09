Terror en Grey's Anatomy: Patrick Dempsey no era el hombre perfecto; nuevo libro revela cómo dañó a sus compañeros

Un nuevo libro sobre la exitosa serie de televisión Grey's Anatomy afirma conocer las razones que llevaron a la salida de Patrick Dempsey del programa.

En el nuevo libro, "How to Save a Life:The inside Story of Grey's Anatomy", la autora Lynette Rice explora las afirmaciones sobre la salida de Dempsey en la temporada 11 del drama televisivo creado por Shonda Rhimes.

En el libro, el cual es una historia no autorizada del programa, Rice habla con los coprotagonistas y productores ejecutivos de Dempsey que estuvieron presentes durante sus último días en el set.

Según un fragmento al que ha tenido acceso The Hollywood Reporter, la relación entre Patrick Dempsey y la creadora Shonda Rhimes llegó a volverse realmente tensa y la salida del Dr. Shepard fue la consecuencia de sus problemas con Recursos Humanos relacionados con su comportamiento en el set de grabación.

Aunque la problemática de Dempsey no estaba relacionada con nada sexual, la descripción que los miembros del equipo relatan lo que atestiguaron para el libro en el que describen al actor como alguien que estaba cansado de la serie y que lo transmitía a la producción.

"Él de alguna manera estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del reparto tenían tipos de trastorno por estrés postraumático con él".

"Tenía ese control en el ser con el que sabía que podía detener la producción y asustar a la gente. La cadena y el estudio vinieron y tuvimos reuniones con ellos", recuerda Parriott. "Creo que sencillamente él había terminado con la serie. No le gustaba el inconveniente de venir todos los días y trabajar. Él y Shonda se lanzaban al cuello el uno del otro".

Mientras tanto, la productora Jeannien Renshaw recordó "muchas de las quejas" en el set, y agregó: "Creo que Shonda finalmente lo presenció ella misma, y esa fue la gota que derramó el vaso. Shonda tuvo que decirle a la cadena: 'Si él no se va, yo me voy'. Nadie quería que se fuera, porque él era el espectáculo".

"Hubo un momento en el que Ellen se sentía frustrada con Patrick y se enfadaba porque él no trabajaba tanto. A ella le gustaba mucho que las cosas fueran justas".

El personaje de Patrick Dempsey fue uno de los principales en la serie desde el primer día. En ella interpretaba a un cirujano que comenzaba una relación con la doctora residente Meredith Grey y su relación fue la espina dorsal de la serie hasta su salida.

Luego de 200 episodios, Dempsey anunció el final de su personaje en la serie, las razones que dio en aquel momento es que necesitaba un descanso y que se enfocaría en nuevos proyectos.

Tiempo después el actor aseguró que era difícil trabajar en la serie pues tenía que estar 17 horas y seis días a la semana en el set de grabación, lo que hacía el ambiente muy pesado.

