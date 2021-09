Guillermo del Toro presenta el primer tráiler de su película "Nightmare Alley": VIDEO

Sin dudas, "Nightmare Alley" es una de las películas que los mexicanos esperan con ansias, pues la dirección correrá a cargo de Guillermo del Toro, personaje que por su humanidad, carisma y genio se echó al bolso el corazón de todos.

A través de sus redes sociales, el también novelista y productor compartió el tráiler de esta cinta cuyo nombre en español será "El callejón de las almas perdidas" y que tuvo contratiempos en su rodaje por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, todo parece indicar que ya sólo faltan afinar detalles para que vea la luz; su fecha de estreno se espera sea el 17 de diciembre.

El primer video, de un minuto y medio de duración, muestra a los protagonistas del tráiler psicológico en un escenario circense teñido de oscuridad.

¿De qué trata "Nightmare Alley"?

Para empezar, es menester mencionar que la historia está basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham y trata sobre un hombre que tiene un talento particular para manipular a las personas. Tras conocer a una psiquiatra, se adentrarán al mundo del espectáculo que imperaba en la década de los 40 en Estados Unidos.

En el libro se narraba el ascenso y caída, entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo, de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo.

No será la primera vez que esta novela sea llevada a la pantalla grande, pues ya había sido presentada en el lejano año de 1947 y protagonizada por Tyrone Power, Joan Blodell, Coleen Gray y Helen Walker. Para la cinta del tapatío podremos ver a Bradley Cooper, Willem Dafoe, Cate Blanchett y Toni Collette entre otros no menos importantes.

Los éxitos de Del Toro, un buen augurio para "Nightmare Alley"

Del Toro exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008).



El mexicano tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida y que se llevó tres Óscar: mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte (galardón ahora conocido como mejor diseño de producción).

Con información de EFE