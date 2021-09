Alejandro Fernández lamenta regresar a los escenarios con su papá en cama

Este 15 de septiembre como ya es una tradición para los mexicanos que viven en Las Vegas, se llevó a cabo el concierto de Alejandro Fernández en un importante recinto de aquella ciudad, “El potrillo” regresó a los escenarios con sentimientos encontrados.

Y es que Alejandro Fernández hizo su regreso triunfal a los escenarios luego de casi 2 años de estar alejado de ellos debido a la pandemia por el coronavirus y lo hizo de la mano de su hijo Alex quien está encargado de abrir el show.

Además de ser el telonero de su padre, Alex Fernández interpreta un tema a lado de su famoso padre, tal y como lo hizo él mismo con Vicente Fernández durante sus inicios.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Alejandro Fernández reveló que se encuentra muy feliz de entonar nuevamente sus éxitos y sobre todo estar acompañado de su hijo, pero el dejar a Don Vicente Fernández en el hospital le da un gran pesar.

“Me trae muchísima nostalgia por que como bien saben yo empecé así con mi padre y pues bueno volver a ver que se repite la historia es increíble, estoy feliz de poder regresar al escenario después de dos años que estuve en pausa, pero al mismo tiempo no me hubiera gustado venir y dejar a mi padre” dijo Alejandro Fernández

Pese a la delicada condición en la que se encuentra Don Vicente Fernández pues desde hace 40 días ingresó al nosocomio, Alejandro y Alex Fernández han cumplido con sus compromisos de trabajo tal y como les enseñó El Charro de Huentitán.

Debido a lo anterior, El Potrillo quiso honrar a su padre cumpliendo lo qué él le enseñó desde que inició con su carrera musical pues dijo que

“Si hay algo que hay es que siempre me enseñó mi papá fue a cumplir con los compromisos y que el público no tiene la culpa de las cosas que te esta pasando personales, así es que estoy seguro que si hubiera cancelado o hubiera hecho algo u mi padre tuviera la posibilidad agarraba un cinturón y me agarraba a fajasos pa’ que viviera a cumplir con mis compromisos” contó Alejandro Fernández.