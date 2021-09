Emilio Osorio y Karol Sevilla confiesan secretos sobre su relación en un VIDEO

Durante todo el mes de julio, la comunidad en internet permaneció pendiente de los movimientos de Karol Sevilla y Emilio Osorio, pues algunos detalles demostraban que entre ellos había algo más que una amistad. Ambos jóvenes son parte de la industria del entretenimiento, pues han participado en importantes proyectos de televisión desde el inicio de su trayectoria. Tanta fue la insistencia por parte de los fans que las celebridades no tuvieron otra alternativa más que hablar al respecto.

Fue a finales del séptimo mes cuando Karol y Emilio compartieron un video en Instagram y TikTok en el que aparecían besándose, lo que confirmó que las sospechas de sus fans eran ciertas. Incluso, Karol Sevilla fue interrogada al respecto y, con gran humor, respondió que "lo que se sabe no se pregunta". Por su parte, Emilio Osorio compartió que Karol es una mujer a la que quiere y admira, por lo que sus seguidores no pudieron hacer más que celebrar su noviazgo.

A partir de ese momento, ambos han publicado diferentes contenidos en pareja. Foto: Instagram @karolsevillaofc

Los detalles sobre su relación

Entre algunas de las publicaciones que han realizado, Emilio y Karol Sevilla decidieron sumarse a la tendencia de realizar tags, mismos que consisten en responder una serie de preguntas sobre un tema o una persona, en este caso, decidieron hacer un cuestionario sobre su relación. La dinámica consistía en responder 25 preguntas respecto a algunos detalles del noviazgo, como quién fue la persona más detallista, entre otras cosas.

Aunque respondieron que Karol fue la primera en estar interesada, Emilio fue quien dio el primer paso, pues él la invitó a salir. Después de una serie de citas, los jóvenes decidieron formalizar su relación. Del mismo modo, Emilio fue quien pronunció primero las palabras "te amo", situación de la que parece estar orgulloso. En el video, también pudimos enterarnos de que Karol Sevilla es la más sensible y cariñosa de la relación que, a pesar de que parece salida de cuento de hadas, no es perfecta. Y es que Emilio Osorio no pudo evitar mencionar que él es el más celoso de los dos.

Gritan su amor a los 4 vientos

Después de su primera publicación juntos, Emilio Osorio y Karol Sevilla han protagonizado grandes momentos en pareja, como el lanzamiento de la canción "Coro de amor". Actualmente, la pareja se encuentra enfocada no solo en su relación, sino también en seguir acumulando éxitos en la industria de la televisión y la música. Recientemente, ambos acudieron como invitados a los Kids Choice Awards y resultaron ganadores.