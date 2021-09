Carlos Rivera rompe el silencio y confirma su rechazo a las bioseries

El cantante Carlos Rivera rompió el silencio luego de darse a conocer que se había negado a protagonizar la serie biográfica de don Vicente Fernández.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cantautor mexicano negó tajantemente haber recibido una oferta para ese proyecto, aunque reveló el motivo por el que probablemente hubiera rechazado la invitación.

“No, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer, yo creo que hay gente que tiene mucha preparación para hacerlo, y no, no son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido, porque no”.

Mientras los reporteros le preguntan por su opinión ahora que ya se informó que será Alejandro Speitzer quien dé vida al ‘Charro de Huentitán’, Carlos replicó: “Bueno, él es increíble, y todo lo que hace lo hace muy bien”.

Antes de alejarse del lugar, el intérprete de “¿Cómo pagarte?” se negó a hablar de su vida sentimental y aseguró que su boda con Cynthia Rodríguez será en secreto. “Ya saben que de eso no hablo… mira, cuando pase ni se van a enterar, así te lo digo”, comentó.

Con información de Agencia México.