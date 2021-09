Avándaro: las canciones que marcaron al festival hace 50 años

El 11 y 12 de septiembre de 1971 se celebró el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, muy cerca del pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México. En él participaron 11 bandas de gran convocatoria y algunas de sus canciones hicieron historia a partir de este evento masivo.

La Encuerada de Avándaro

Una de las canciones más famosas fue "La Encuerada" de Avándaro, del Tri, la cual se creó en honor a Alma Rosa González López, quien era originaria de Monterrey, Nuevo León, y a la temprana edad de 16 años fue la portada de diversos medios de comunicación en el país tras aparecer desnuda durante este concierto.

Se sabe que esta joven era de una familia adinerada y moralista, así que tras su comportamiento en ese evento pretendían enviarla a un psiquiatra, según reveló en una entrevista con la Piedra Rodante. Cabe señalar que Alex Lora tocó en ese evento, pero como parte de la banda Three Souls in My Mind, de la cual salió para formar en 1981, El Tri.

Una y otra vez

Esta fue otra de las canciones de Three Souls in My Mind que pusieron a rocanrolear a los asistentes en ese festival, que originalmente surgió como una carrera de autos en la que la música sería solo parte de la escenografía del lugar; sin embargo, al final el espectáculo deportivo fue suspendido y se convirtió en uno de los conciertos de rock que marcaron la historia de México. La mente detrás de Avándaro fue el productor musical Luis de Llano, el promotor de Telesistema Mexicano, hoy Televisa.

It´s a new day

Una de las canciones que pudieron disfrutar alrededor de 300 mil jóvenes que se dieron lugar durante este emblemático concierto fue la de "It's A New Day", una de las tres mejores canciones de La División del Norte, la tercera de las 11 bandas que subieron al escenario ese 11 de septiembre.

Esta fue una de las bandas, originarias de Reynosa, Tamaulipas. que atemorizaron al régimen de Luis Echeverría, y La División del Norte estaba conformada por Wayo Roux en la voz, Pepe Ramos en la Trompeta, David Garza en el bajo, Raul Sauceda en el sax, Angelillo en la guitarra, Esteban en los teclados y Raúl Fong en la batería.

Mi juramento

Fue otra de las canciones que pudieron disfrutar las y los jóvenes en ese evento multitudinario, pertenece al grupo Los Yaki, la cual debutó en 1965. Sus exintegrantes eran los hermanos José Luis y Manuel Gazcón, José Luis y Manuel, quienes se unieron a los hermanos Benito y Miguel Ángel Ibarra, y Alfonso Ascencio. Esta banda irrumpió en la escena musical de México en 1966 con el cover de Los Beatles “Help”.

Presentan libro de Avándaro, sin censura

En entrevista para el programa Informativo Fin de Semana, Luis de Llano, señaló que su libro “Avándaro, 50 años. Cuando el rock mexicano perdió la inocencia”, da cuenta de un evento que unió a todas las clases sociales, de las bandas que tocaron y lo que verdaderamente ocurrió, sin censura.

"El libro narra exactamente lo que yo viví, no es un libro oficial, pero está muy documentado, tiene todo tipo de información, de los grupos, de los organizadores, de lo que la gente, los intelectuales y algunos políticos comentaron al respecto, pero sobre todo la narrativa de lo que ocurrió en un día de lluvia, de lodo, de una armonía increíble", expresó.

Para el productor mexicano, el comportamiento de las y los chavos fue admirable, ya que nunca se salieron de control, aunque la cantidad de gente sí superó al equipo de sonido, ya que se preveía la llegada de 20 mil personas, pero no de 250 mil.