Michelle Salas y Geraldine Bazán en duelo de looks de playa; presumen sus mejores bikinis

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, sorprendió a sus seguidores en redes sociales este fin de semana al dejarse ver con un atrevido look de bikini en tono rojo que paralizó la red. Pero la guapa actriz Geraldine Bazán no se quedó a atrás e hizo lo propio al mostrarse topless en su cuenta de Instagram.

Desde que las redes sociales han acercado a los y las famosas con sus fanáticos, es mucho más fácil seguir sus pasos, cosa que ha pasado con estas guapas mujeres, quienes son muy activas en sus cuentas oficiales, desde las que comparten una gran cantidad de contenido.

Michelle Salas presume mini cintura con bikini rojo

La también hija de Stephanie Salas y nieta de Silvia Pasquel, sorprendió a sus seguidores en Instagram y Facebook al presumir una serie de imágenes en las que se le ve posando con un traje de baño de dos piezas en color rojo, y disfrutando de las playas del mediterráneo.

Michelle Salas se lució con un atrevido look. Foto: Especial

La influencer de moda, de 31 años, publicó fotografías en las que, de acuerdo con lo confirmado por ella misma, se encontraba en la ciudad de Portofino, un pueblo pesquero en la costa de la Riviera italiana, al sureste de la ciudad de Génova, en las que se le ve subiendo a un yate.

Salas, quien estuvo por varios días en Italia, de nuevo vuelve a sorprender con un coqueto atuendo. Aunque en diversas ocasiones ya ha presumido atuendos atrevidos, como el bikini azul con el que se lució hace unas semanas, el cual le generó miles de "me gusta".

Geraldine Bazán conquistó las redes en topless

Pero la guapa actriz Geraldine Bazán no se quedó atrás y este fin de semana presumió su figura con una atrevida imagen. En las historias de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que se le ve posando desde un camastro y sólo vistiendo la parte baja de un coqueto bikini.

Bazán, quien recientemente causó revuelo en las redes al reveló en un programa de televisión que su ex pareja, Gabriel Soto no era su crush en la juventud, este viernes disfrutó de momentos de descanso desde la playa y no dudo en lucir su bronceado sin top.

Así se lució en Instagram. Foto: Especial

Sin embargo, no es la primera vez que la guapa actriz presume su espectacular figura en las redes, pues hace unas semanas también compartió una serie de instantáneas en las que lució dos looks con trajes de baño de dos piezas con los que dejó con la boca abierta a sus millones de fans.