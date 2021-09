Anthony Hopkins: Este fue el día en que le dijeron al actor que no tenía futuro

El actor Anthony Hopkins contó algunos pasajes de su vida que fueron fundamentales para lograr el éxito con el que actualmente goza durante su participación en México Siglo XXI, el encuentro anual de Fundación TELMEX Telcel con sus becarios.

El ganador de dos premios Oscar le contó a la periodista Pamela Cerdeira lo difícil que fue su infancia y adolescencia porque no era bueno en la escuela, en los idiomas o en los deportes y prácticamente sus notas eran malas, pero hubo un día en que todo cambió, luego de que le dijeran que no tenía futuro.

“No podía aprender nada y pensaba bueno, hay algo malo en mí o no. Tal vez yo era diferente. Tal vez tuve una deficiencia de aprendizaje. No lo sé. Pero recuerdo que una tarde de 1955, llegó la boleta a la tienda de mis padres y en la parte inferior había una frase que decía ‘Anthony está muy por debajo del nivel de esta escuela’. Y mi padre, por supuesto, estaba muy molesto y también mi madre..

“Tenían una buena razón porque yo no tenía un futuro y eso les molestaba. Pero recuerdo que me volví en ese momento, no con rabia ni con resentimiento ni nada de eso, y les dije que un día les iba a demostrar que sí. Hubo una pausa, mi padre miró a mi madre, después a mí y me contestó: ‘Bueno, espero que lo hagas’”, contó el actor de 83 años.

Sin saber cómo o por qué, sintió que esas frases despertaron algo en él que lo hicieron cambiar, y aunque no es religioso, si es espiritual, por eso bromeó al decir que fue como un milagro, ya que tan sólo cuatro meses después ganó una beca y al poco tiempo ya estudiaba para ser actor.

“Pienso que fue una conciencia superior o el poder superior. No sé. Pero cuando dije eso, todo cambió y aquí estoy, 66 años después. No sé por qué me convertí en un actor. No tengo ni idea. No sé de dónde vengo. No sé lo que estoy haciendo todavía. Así que no discuto el poder que hay dentro de uno, así que eso es lo que le enseñó a los jóvenes que crean en ellos”, afirmó el primer actor.

Hopkins, reconocido por su papel en la cinta “El Silencio de los Inocentes”, también es pintor y compositor, agregó que sabe que la disciplina fue necesaria para su carrera, así como aprender a dominar el ego, porque siendo joven es fácil perder el piso.

“Cuando eres actor y eres joven te crees la gran cosa. Pero me di cuenta de una paradoja inversa: que yo era insignificante. Y con eso ganas una enorme libertad. Me dio espacio para hacer las cosas por mí mismo y hacer las cosas que había temido hacer”, contó y también habló de los libros que lo marcaron, de su admiración por Charles Chaplin, Nelson Mandela, Martin Luther King y John F. Kennedy.

En todos estos años de vida, de lo único que se arrepiente es de no haber aprendido más idiomas, en especial el español, porque su actual esposa, Stella Arroyave, es colombiana y tiene varios amigos que lo hablan. No le teme a la muerte ni piensa mucho en ella, sabe que es algo que pasará, y sólo le gustaría ser recordado como el hombre que lo hizo bien, tal como él le dice estas palabras al niño de cuatro años que lleva en una foto. “La veo y le digo a ese niño temeroso: lo hicimos bien chico, lo hicimos bien, sobrevivimos”.

dhfm