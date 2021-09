Larry Ramos planeaba darse a la fuga para ser el más buscado de Florida y hacer una serie de Netflix

Larry Ramos se encontraba en arresto domiciliario por estafa, pero ahora, pasó a ser un fugitivo de la ley en Estados Unidos, esto después de romper el grillete del tobillo para darse a la fuga, según con la misma Ninel Conde, quien no estaba inmersa en los problemas legales. Gracias a que no acudió este 1 de septiembre a su audiencia, las autoridades fueron a su departamento, donde sorpresivamente ya no se encontraba.

Según información de “Chisme No Like”, la pareja de la cantante mexicana se habría dado a la fuga debido a que tenía el plan de convertirse en el más buscado en Florida, ya que eso le daría mucha fama y haría que su historia fuera digna de contarse en proyecto de televisión, streaming o cine.

En el programa mostraron una entrevista a Moncada, quien comenzó a contar toda la historia de Larry y como fue que se metió en problemas de estafa, siendo la escolaridad uno de los motivos de engaño, ya que en su correo colocó la leyenda de egresado de Harvard, cuando solo había tomado un curso de dos meses.

Quiere ser estrella de Hollywood

Dentro de la información que brindó Moncada se encontraba el que quería que su historia fuera digna de ser contada en Netflix, por lo que quería convertirse en uno de los hombres más buscados por FBI en Florida.

“Irónicamente no lo escuché ni las víctimas, lo escuché de él mismo. En este tiempo, Larry está tan ensimismado que Larry cree que después de esto va a ser una estrella de cine y va a hacer una serie de esto. Él quiere seguir siendo el tipo más buscado de la Florida porque le va a subir el rating y quiere hacer una serie en Netflix”, dijo Moncada durante la charla con “Chimes No Like”.

Ninel Conde lo ayudó a escapar

Según las investigaciones hasta el momento se piensa que la cantante tuvo que ver en la fuga de Ramos, ya que se dic que minutos antes que la policía llegara al lugar, Ninel había realizado una videollamada con su hijo Emmanuel, misma que serviría para delatar donde se encontraba, ya que durante la llamada la mascota de Larry haría un ruido que delataría que estaban juntos antes de escapar del departamento en Miami.