El Capi Pérez ARREMETE contra El Escorpión Dorado: "Deja de criticar y ponte a chambear"

Si algo ha caracterizado a las transmisiones mexicanas de los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos es tener segmentos de comedia. Al respecto, Alex Montiel, famoso por su personaje de El Escorpión Dorado, realizó una reflexión que no le cayó en gracia a Carlos Pérez, conocido como El Capi.

A través de su cuenta de Twitter, el hermano mayor del youtuber Werevertumorro externó su opinión en torno al trabajo de los comediantes mexicanos en la recién terminada justa olímpica de Tokio 2020, pues para él, humoristas como Eugenio Derbez y Andrés Bustamante han sido insuperables.

Sin embargo, el mensaje no fue bien recibido por el conductor de 'Venga la Alegría', El Capi Pérez, pues lo tomó como algo personal, ya que el comediante participó en los espacios de comedia del programa deportivo de TV Azteca, 'Los Protagonistas', al lado de Facundo.

El hombre que encarna a El Escorpión Dorado, personaje que en su cuenta de Instagram tiene más de 5 millones de seguidores, no pudo dejar las cosas así y al instante le contestó que en ningún momento lo atacó, simplemente hizo una "reflexión personal".

"Lo he hecho (ponerme a chambear) desde mis plataformas independientes con millones de visitas generadas con todo mi esfuerzo y propios recursos , por otra parte, tú eres de lo más cabrón que hay en TV Capi , por eso siempre he hablado bien de ti inclusive cuando ni te enteraste", expresó.

"Y por eso sólo he ido a TV Azteca cuando tú me invitaste… creo que te tomaste personal el tuit, que lejos de ser una crítica fue una reflexión personal que compartí con la gente. Si te estuviera reventando podría hacerlo enmascarado y por el contrario te he invitado a todas mis plataformas desde hace años y hasta la fecha, así que me sorprendió tu tuit", agregó.