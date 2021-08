Ed Sheeran dará concierto por el inicio de la temporada de la NFL

Ed Sheeran será el cantante que encabece el concierto que es parte de las actividades previas al arranque de la nueva temporada de la liga de futbol americano, por lo que se podrán escuchar algunas de sus más conocidas canciones.

El cantante británico se realizará previo al partido inaugural que disputaran ese mismo día los campeones Tampa Bay Buccaneers contra los Dallas Cowboys, así lo informó la agencia EFE citando a la liga liga profesional de fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Te puede interesar: The Weeknd publica su nueva canción "Take my breath", primer adelanto de su próximo álbum

El concierto se realizará el próximo 9 de septiembre en el Julian B. Lane Riverfront Park de Tampa, Florida, Estado que el pasado viernes registró un nuevo récord de hospitalizaciones, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en medio de una ola de Covid-19 que preocupa ante la rápida propagación por la variante delta surgida en India.

¿Dónde ver el concierto de Ed Sheeran?

De acuerdo con la agencia EFE, el concierto se transmitirá a través de la cadena NBC y de NFL Network, mientras que el show completo se podrá ver en la web de NFL así como en su página de Facebook y la aplicación para dispositivos electrónicos.

Ed Sheeran es uno de los cantantes más reconocidos en el medio y al igual que la cantante británica Adele, han logrado un gran éxito fuera de su país siendo en el caso de él "Thinking Out Loud" o "Shape of You" los temas con más reproducciones en Spotify.

Tanto él como Adele fueron reconocidos en 2020 como los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic, que recopila las listas de ventas oficiales de más de 30 países con respecto a los datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), informó EFE.