"Te amo chiquita": este es el emotivo mensaje de Ricardo Montaner para su hija Eva Luna en su cumpleaños

Como el buen padre que ha mostrado ser, Ricardo Montaner aprovecho las redes sociales para felicitar a su hija mejor Eva Luna, quien festeja su cumpleaños número 24.

“La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti… Te amo chiquita”, escribió.

Eva Luna al percatarse de la publicación de su padre reaccionó inmediatamente contestó con unas emotivas palabras recordándole lo mucho que lo ama y agradeciéndole por el mensaje.

“Papitoooooo. Te amo!!! Te extraño mucho!!!!! “Papi! No te quería llamar pero…por qué me dejaste un mensaje, soy evaluna” jejeje video Favorito. Te amo yicayitoooo”.

Cabe señalar que el esposo de Eva Luna, Camilo también aprovechó las redes sociales para felicitar a su persona favorita. “Esto parece un frame de una peli.

Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños uapa”, dijo el artista de “Vida de rico”.