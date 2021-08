La actriz Mercedes Hernández conectó con su sueño infantil

Desde muy chiquita a Mercedes Hernández la conquistó el escenario cuando sus padres la llevaban a la feria del pueblo y veía cómo una niña, como ella, lograba que todos se callaran para escucharla decir un poema de memoria; deseaba tanto tener esa misma oportunidad.

Al no tener familia en el mundo del entretenimiento, creció alejada de su sueño de la infancia, pero no lo olvidó. Después de tomar algunos diplomados en la Universidad Pedagógica, de trabajar como activista y alfabetizando en zonas rurales, recordó su amor por la actuación. Aunque ya era grande, decidió estudiar en el Foro Teatro Contemporáneo y al graduarse supo que no había marcha atrás.

“Cuando decidí ser actriz nada me detuvo, aún en los momentos más difíciles. Mucho tiempo me dediqué a contar cuentos, a hacer cabaret y teatro. La gente me decía que entrara al cine, pero no sabía el camino, ni moverme frente a la cámara”, detalló.

Poco a poco llegaron los papeles secundarios en el séptimo arte, y observando el trabajo de sus compañeros y la vida misma, fue como logró adaptarse a este medio. Hasta que llegó el protagónico de Sin señas particulares, la multipremiada cinta, donde da vida a Magdalena, una madre que sin saber leer, ni escribir deja su pueblo para irse a la frontera a buscar a su hijo y lo único que encuentra es la violencia que sufren los migrantes al tratar de cruzar a Estados Unidos.

“Mi personaje es una mujer muy fuerte, creo que ser madre me ayudó a conectar con ese sentimiento de hacer todo por los hijos. Basta con voltear y mirar a las mamás que ahora en pandemia hacen milagros para trabajar desde casa y ver a su familia”, dijo.

TRABAJA CON DIEGO LUNA

Este año también participó en la serie Somos y este mismo mes el público podrá verla en la serie que Diego Luna dirige y produce para Netflix, Todo va a estar bien: “Fue una gran experiencia, Diego es un hombre muy divertido y cariñoso. Llegué al set viéndolo como una estrella y es difícil engañarlo”, finalizó.

MAAZ