¡ALARMA! ¡Hay brote de COVID-19 en 'Venga la Alegría'!

¡Terrible! Como si no fuera suficiente con el brote de coronavirus que obligó a TV Azteca a detener las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' ¡ahora hay varias personas contagiadas de COVID-19 en 'Venga la Alegría' (entre ellas una de las participantes de ¡Quiero Cantar!)! Sí, la pandemia de SARS-CoV-2 nuevamente pone a temblar al programa matutino (recordemos que varias y varios de sus integrantes: Patricio Borghetti, Flor Rubio, Ricardo Casares, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Brandon Peniche, Laura Gi, Tábata Jalil y el 'Capi' Pérez, fueron presas de la COVID-19). El que la participante de ¡'Quiero Cantar!' y otras personas hayan dado positivo en coronavirus ¡ha desatado las alarmas en 'Venga la Alegría'!

EXCELENTE OCURRENCIA

Hay que colgarle medalla de oro a Sandra Smester (directora general de contenidos de TV Azteca) por haber sacado de los archivos muertos la telenovela 'Mirada de Mujer' para empezar a transmitirla en a más+ *(de lunes a viernes a las 10:30 de la noche). Ojalá *Marcela Ruffo (alta ejecutiva del Canal a más+) no enlode la decisión de Sandra Smester de trasmitir 'Mirada de Mujer' ¡cambiándola de horario! Y es que ella fue quien a la semana de su estreno ¡cambió de horario! la telenovela 'Vivir a Destiempo', situación que al menos en mi caso ya no me permitió seguir viéndola.

NO ME LA PIERDO

Por la cuenta de Instagram de Alejandro Galán, experto en telenovelas, me entero que Canal tlnovelas próximamente, en septiembre, va a transmitir 'Gutierritos', la telenovela en blanco y negro, de 1965, protagonizada por María Teresa Rivas, Rafael Banquells, Dina de Marco y Mauricio Garcés. ¡No hay que perdérsela!

YA HUBO RIFIRRAFE

Me entero que ya hay líos en Divas, el espectáculo imitación de GranDiosas. Sí, en el show «copia barata» de GranDiosas hubo «encontronazo» entre Rocío Banquells y Omar Suárez (productor del espectáculo) por cuestiones de dinero (una costumbre muy común en él).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La más reciente entrega del programa Orquestal e Instrumental (La B Grande de México | 1220 AM) estuvo dedicada a la orquesta del músico alemán Werner Müller. ¡Fue un «programon»!

SERÉ BREVE

En cuanto supo que su colega estaba contagiada de COVID-19, Ivón Chávez solicitó su puesto de trabajo. ¡Qué poca madre!



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

DRV