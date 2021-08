Manuel José insiste en que José José es su padre; pese a que Anel Noreña lo desmintió

Anel Noreña ha dicho en varias ocasiones que José José no tiene más hijos que José Joel, Marysol y Sara Sosa; sin embargo, a lo largo de los años, ha vivido el rumor que hay un cuarto heredero de "El Príncipe de la canción": Manuel José.

Pese a esto, Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre original del también cantante, dijo en entrevista a Mara Patricia Castañeda que fue en una gira que hizo el cantante a Colombia que se acercó a la gente cercana al intérprete de "La Nave del Olvido" para poder concretar un encuentro.

Durante esta charla, comentó, el intérprete de "La Nave del Olvido" le dijo que que hay muchos años de su vida que no recordaba, debido a su adicción al alcohol y que en esos momentos pudo haber tenido hijos ilegítimos.

Anel Noreña, exesposa de José José, confirmó que ambos se conocieron después de un programa en el que el joven cantó para el mexicano. Durante la charla con Adela Micha, la exmodelo reconoció el talento del hombre de 30 años de edad, aunque dijo que no hay ningún parentesco entre ambos.

De acuerdo con Brian, jamás le pidió dinero o reconocimiento al intérprete y aseguró, que le ofreció su apoyo incondicional, aunque le pidió mantener la situación en secreto. Agregó además que se han dado declaraciones innecesarias sobre la supuesta paternidad del cantante, ya que la familia de este se siente amenazada, pero dijo que no le interesa nada más que se reconozca su talento.

Sobre la prueba de ADN que se pretendía aplicar a él y a José José, dijo que estuvo planificada por una revista que estaba dispuesta a pagarle a ambos para demostrar su herencia, por lo de inicio se negó a participar, aunque al final se hizo un test que le pareció opaco por su forma de aplicarse.

"Yo no quiero hacer referencia ahora ni en adelante a lo que sucedido con su familia, ni lo que ellos hayan opinado, ni lo que hayan dicho porque para mí no es vinculante", fueron las palabras con las que aseguró que no tiene intención de entrar en controversia con lo dicho por las personas cercanas al cantante.

La madre de José Joel y Marysol agregó además que hay un video en el que se ve a "El Príncipe de la canción" desmintiendo que el mexicano sea el padre del colombiano.

"José le dice no eres mi hijo y me da mucha pena que me hayas utilizado de la forma como me utilizaste porque no se vale, Brian", aseguró.

"Que le haga como quiera, pero hijo, no", agregó.