Survivor México: ¿Pela entre Fernando y Jorge fue planeada por la producción?

Fernando Vélez ha dado detalles sobre su pelea con Jorge Ortín tras salir de la segunda temporada de Survivor México. El competidor se sinceró y explicó si realmente tuvo un conflicto con su compañero o fue la producción quien planeó todo.

El domingo pasado, previo a la eliminación, Fernando y Jorge se hicieron de palabras y poco después se soltaron algunos empujones, esto después de que Ortín asegurara que el hoy eliminado era un traidor a todas luces, algo que le molestó mucho y que no pudo guardárselo.

A su llegada a México después de tres meses de estar en República Dominicana, Fernando se sinceró y en una entrevista confesó que nada fue planeado y que lo único que hizo fue defenderse de las agresiones de su compañero.

"Lo único que hice fue defenderme porque no me iba a quedar callado. Afortunadamente no lo lastimé y aparte no le dije cosas hirientes ni palabras hirientes, nada más fue defensa propia”, expresó el etólogo.