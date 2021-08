Matando Cabos 2 se estrenará en exclusiva para esta plataforma el 1 de octubre

Después de 17 años llegará la segunda parte de Matando Cabos: La Máscara del Máscara, película mexicana que se estrenará en exclusiva para la plataforma de Amazon Prime Video el próximo 1 de octubre, que tendrá como protagonistas a “El Mascarita” (Joaquín Cosío) y “El Caníbal” (Silverio Palacios).

La película nos muestra un poco más de la historia de Rubén “Mascarita”, y de cómo se convirtió en quien es. Ante la inesperada muerte de su distanciado padre, "El Máscara, y el subsecuente robo de su preciada máscara, Rubén tendrá que revivir su pasado, el cual ha intentado dejar atrás.

Junto a su invencible guardaespaldas Tony “El Caníbal” y una inesperada aliada tendrá un solo día para recuperar la máscara y reconciliarse con la memoria de su padre, emprendiendo un viaje de destrucción plagado de risas y humor negro en donde se encontrarán con personajes conocidos como Lula (Rocío Verdejo) y Nico (Gustavo Sánchez Parra), y nuevos como Erwen (Florencia Ríos), El Vato (Alejandro Guerrero) y Eli (Aranda Sokol).

Matando Cabos: La Máscara del Máscara es una producción de Lemon Studios en coproducción con CTT, Mango VFX y Óxido Post. Fue dirigida por Alejandro Lozano (Matando Cabos, Sr. Ávila).

La opinión de Kristoff

El actor y critico de cine Kristoff Raczynski —quien protagonizó el primer filme— comentó su impresión del trailer de la película y se mostró negativo sobre lo que se puede esperar del filme, luego de asegurar que parece una producción de bajo presupuesto, por los efectos especiales que se emplearon.

Afirmó que en un trailer se debe mostrar lo más interesante de un filme, con lo que se busca atrapar y cautivar a los espectadores, pero "al parecer Amazon Prime no confía en el producto (Matando Cabos: La Máscara del Máscara) y lo compró en paquete. En una entrevista el productor dijo que le compró tres películas Animales humanos, El Amarre y Matando Cabos".

De igual forma, Kristoff estima que hay un error en el título, porque no podría llamarse "Matando Cabos", ya que el personaje de Óscar Cabos (Pedro Armendáriz Jr.) no forma parte de los protagonistas y su hija, Paulina Cabos (Ana Claudia Talancón), no se ve como una pieza importante. "Esto más bien es un spin-off de los personajes 'El Mascarita' y 'El Caníbal'", por lo que calificó al filme de un engaño y "no debería llamarse así".